https://ria.ru/20221023/trass-1826056867.html

Британцев шокировало признание Трасс о своем премьерстве

Британцев шокировало признание Трасс о своем премьерстве - РИА Новости, 23.10.2022

Британцев шокировало признание Трасс о своем премьерстве

Британская газета Daily Mail поделилась новыми подробностями событий, приведших к скандальной отставке с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:31

2022-10-23T14:31

2022-10-23T15:10

в мире

лиз трасс

великобритания

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Британская газета Daily Mail поделилась новыми подробностями событий, приведших к скандальной отставке с поста премьер-министра Великобритании Лиз Трасс.Как сообщают журналисты со ссылкой на источники в госструктурах, кабинет Трасс с самого начала был "дисфункционален" из-за неправильного подбора кадров. Также последней каплей для премьерства Трасс стал план бюджета."Бывший советник Трасс Джейсон Стайн обвинил "запутанную систему подчинения" в величайшей ошибке кабмина — мини-бюджете, который даже премьер-министр теперь в частном порядке называет "колоссальной лажей", — пишет издание.Кадровая нестабильность привела к тому, что от Трасс отказались практически все ее союзники по партии, заявили в газете."Другой источник также утверждает, что бывший казначей и секретарь кабмина Саймон Кейс был обеспокоен моральным состоянием Трасс, говоря коллегам, что "хотя все премьер-министры в конце концов становятся одинокими на своем посту, с Лиз это произошло с огромной скоростью", — передает DM.Кроме того, журналистам удалось узнать о реакции самой Лиз Трасс на уход с поста премьера.Читатели газеты отметили в комментариях, что для жителей Великобритании подобный политический кризис ощущается на совершенно другом уровне."Аааах, "по крайней мере, я была премьер-министром", мир буквально сгорает дотла, но все хорошо, потому что Лиз пожила своей фантазией в течение пяти минут!" — возмутился Forealz."Какой она ужасный человек. Разве она не понимает или даже не признает, что она сделала с тысячами семей здесь, в Великобритании, своим детским подходом? Что она сделала с экономикой? Она высокомерна или просто невежественна? То, что она сделала, будет продолжаться месяцы, если не годы. Нет никакого решения для беспорядка, который она создала", — считает ConsistentLiar."Один только этот комментарий определяет проблему Трасс. Лидерство заключается не в том, чтобы поставить галочки и получить сертификат", — написал reeeaally.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221023/trass-1826008341.html

https://ria.ru/20221021/britaniya-1825578401.html

https://ria.ru/20221023/sunak-1826042267.html

https://ria.ru/20221022/dzhonson-1825934155.html

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

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