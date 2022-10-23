https://ria.ru/20221023/tramp-1826018870.html

Трамп заявил, что не допустил бы кризиса на Украине, будучи президентом

Трамп заявил, что не допустил бы кризиса на Украине, будучи президентом - РИА Новости, 23.10.2022

Трамп заявил, что не допустил бы кризиса на Украине, будучи президентом

Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на Украине, если бы остался на посту президента. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T09:35

2022-10-23T09:35

2022-10-23T09:36

в мире

дональд трамп

сша

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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Бывший лидер США Дональд Трамп заявил, что не допустил бы эскалации на Украине, если бы остался на посту президента."И сейчас у нас (конфликт - ред.)..., в результате которого теоретически могут погибнуть сотни тысяч людей, который никогда в жизни не произошел бы даже за миллион лет, если бы я был президентом", - заявил Трамп, добавив, что "цены на нефть были бы низкими".Выступая перед своими сторонниками в американском штате Техас на митинге, трансляцию которого вел телеканал Newsmax, Трамп заявил, что президент России Владимир Путин "никогда бы не пошел на это (эскалацию - ред.)". Он добавил, что "хорошо его знает".Ранее Трамп заявлял, что нужно немедленно начать переговоры для завершения кризиса на Украине, иначе ситуация может перерасти в третью мировую войну.

https://ria.ru/20221023/ssha-1825935404.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дональд трамп, сша