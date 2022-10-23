Трамп намекнул на возможное участие в следующих президентских выборах

"Я дважды выдвигался. Я победил дважды... Во второй раз у меня получилось гораздо лучше, чем в предыдущий. В 2020 году я получил на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году, и точно так же я получил больше голосов, чем любой действующий президент за всю историю нашей страны... Теперь, чтобы наша страна снова стала успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова", - заявил Трамп. Трансляция проводилась телеканалом Newsmax.