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Трамп намекнул на возможное участие в следующих президентских выборах - РИА Новости, 23.10.2022
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Трамп намекнул на возможное участие в следующих президентских выборах
Трамп намекнул на возможное участие в следующих президентских выборах - РИА Новости, 23.10.2022
Трамп намекнул на возможное участие в следующих президентских выборах
Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в американском штате Техас, намекнул на готовность принять участие в следующих РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T06:13
2022-10-23T06:13
в мире
дональд трамп
сша
техас
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ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в американском штате Техас, намекнул на готовность принять участие в следующих президентских выборах в США в 2024 году.Во время своего выступления Трамп вновь заявил, что результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы.Трамп в сентябре заявлял, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.
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в мире, дональд трамп, сша, техас
В мире, Дональд Трамп, США, Техас
06:13 23.10.2022
 
Трамп намекнул на возможное участие в следующих президентских выборах

Дональд Трамп намекнул на возможное участие в президентских выборах в США в 2024 году

© AP Photo / Mary AltafferБывший президент США Дональд Трамп
Бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Бывший президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в американском штате Техас, намекнул на готовность принять участие в следующих президентских выборах в США в 2024 году.
Во время своего выступления Трамп вновь заявил, что результаты президентских выборов 2020 года были сфальсифицированы.
"Я дважды выдвигался. Я победил дважды... Во второй раз у меня получилось гораздо лучше, чем в предыдущий. В 2020 году я получил на несколько миллионов голосов больше, чем в 2016 году, и точно так же я получил больше голосов, чем любой действующий президент за всю историю нашей страны... Теперь, чтобы наша страна снова стала успешной, безопасной и великой, мне, вероятно, придется сделать это снова", - заявил Трамп. Трансляция проводилась телеканалом Newsmax.
Трамп в сентябре заявлял, что в ближайшее время может принять решение о том, будет ли он участвовать в выборах президента США в 2024 году.
Дональд Трамп и Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 16:28
Вице-президент при Трампе заявил, что не проголосует за него в 2024 году
 
В миреДональд ТрампСШАТехас
 
 
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