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Россиян предупредили о подорожании мобильной связи в 2023 году - РИА Новости, 23.10.2022
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Россиян предупредили о подорожании мобильной связи в 2023 году
Россиян предупредили о подорожании мобильной связи в 2023 году - РИА Новости, 23.10.2022
Россиян предупредили о подорожании мобильной связи в 2023 году
Сотовые операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции, рассказал агентству "Прайм" профессор РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T01:16
2022-10-23T01:16
экономика
россия
рэу имени г. в. плеханова
мегафон
мтс
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сотовые операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.По его словам, российские операторы будут стараться "держать маржинальность" и развиваться за счет имеющихся клиентов, а не за счет привлечения инвесторов из-за рубежа.Эксперт пояснил, что основные российские операторы – “Мегафон”, МТС, “Вымпелком” и Ростелеком – поделили рынок между собой. В крупных городах России необходимая инфраструктуры сотовой связи уже создана, однако в сельской местности требуется новое оборудование, как правило, речь идет о дорогом импортном."Поставки импортного оборудования попали под санкции как товар двойного назначения, и теперь возросли сами риски такого импорта, как и стоимость оборудования", - резюмировал экономист.
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экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, мегафон, мтс
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Мегафон, МТС
01:16 23.10.2022
 
Россиян предупредили о подорожании мобильной связи в 2023 году

Профессор Чеглов предупредил о повышении стоимости тарифов на сотовую связь в 2023 году

© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в медиабанкНовая вышка мобильной связи стандарте LTE
Новая вышка мобильной связи стандарте LTE - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Новая вышка мобильной связи стандарте LTE . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сотовые операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
По его словам, российские операторы будут стараться "держать маржинальность" и развиваться за счет имеющихся клиентов, а не за счет привлечения инвесторов из-за рубежа.
Эксперт пояснил, что основные российские операторы – “Мегафон”, МТС, “Вымпелком” и Ростелеком – поделили рынок между собой. В крупных городах России необходимая инфраструктуры сотовой связи уже создана, однако в сельской местности требуется новое оборудование, как правило, речь идет о дорогом импортном.
"Поставки импортного оборудования попали под санкции как товар двойного назначения, и теперь возросли сами риски такого импорта, как и стоимость оборудования", - резюмировал экономист.
Вышка мобильной связи
21 сентября, 11:00
Как работает сотовая связь и какие технологии для этого нужны
 
ЭкономикаРоссияРЭУ имени Г. В. ПлехановаМегафонМТС
 
 
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