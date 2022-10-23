https://ria.ru/20221023/svyaz-1825988675.html
Россиян предупредили о подорожании мобильной связи в 2023 году
Россиян предупредили о подорожании мобильной связи в 2023 году - РИА Новости, 23.10.2022
Россиян предупредили о подорожании мобильной связи в 2023 году
Сотовые операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции, рассказал агентству "Прайм" профессор РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T01:16
2022-10-23T01:16
2022-10-23T01:16
экономика
россия
рэу имени г. в. плеханова
мегафон
мтс
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сотовые операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.По его словам, российские операторы будут стараться "держать маржинальность" и развиваться за счет имеющихся клиентов, а не за счет привлечения инвесторов из-за рубежа.Эксперт пояснил, что основные российские операторы – “Мегафон”, МТС, “Вымпелком” и Ростелеком – поделили рынок между собой. В крупных городах России необходимая инфраструктуры сотовой связи уже создана, однако в сельской местности требуется новое оборудование, как правило, речь идет о дорогом импортном."Поставки импортного оборудования попали под санкции как товар двойного назначения, и теперь возросли сами риски такого импорта, как и стоимость оборудования", - резюмировал экономист.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, мегафон, мтс
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Мегафон, МТС
Россиян предупредили о подорожании мобильной связи в 2023 году
Профессор Чеглов предупредил о повышении стоимости тарифов на сотовую связь в 2023 году