https://ria.ru/20221023/svyaz-1825988675.html

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи в 2023 году

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи в 2023 году - РИА Новости, 23.10.2022

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи в 2023 году

Сотовые операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции, рассказал агентству "Прайм" профессор РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T01:16

2022-10-23T01:16

2022-10-23T01:16

экономика

россия

рэу имени г. в. плеханова

мегафон

мтс

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сотовые операторы будут вынуждены повысить стоимость тарифов на сотовую связь в 2023 году в пределах сложившейся инфляции, рассказал агентству "Прайм" профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.По его словам, российские операторы будут стараться "держать маржинальность" и развиваться за счет имеющихся клиентов, а не за счет привлечения инвесторов из-за рубежа.Эксперт пояснил, что основные российские операторы – “Мегафон”, МТС, “Вымпелком” и Ростелеком – поделили рынок между собой. В крупных городах России необходимая инфраструктуры сотовой связи уже создана, однако в сельской местности требуется новое оборудование, как правило, речь идет о дорогом импортном."Поставки импортного оборудования попали под санкции как товар двойного назначения, и теперь возросли сами риски такого импорта, как и стоимость оборудования", - резюмировал экономист.

https://ria.ru/20220921/svyaz-1812068870.html

россия

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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Алексей Калабанов

экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, мегафон, мтс