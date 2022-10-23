Экс-глава МВД Британии поддержала Сунака как кандидата на пост премьера
Экс-глава МВД Британии Браверман поддержала Сунака как кандидата на пост премьера
© AP Photo / Justin TallisКанцлер казначейства Великобритании Риши Сунак
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экс-глава МВД Великобритании Суэлла Браверман, которая ушла с поста за день до заявления премьера страны Лиз Трасс об отставке, поддержала бывшего главу минфина Риши Сунака в качестве кандидата на пост премьер-министра.
"Я хочу, чтобы лидер нашей партии и нашей страны вселял надежду на лучшее будущее и поднимал наш дух. И мне нужен лидер, который наведет порядок в нашем доме и будет твердой, осторожной рукой держать штурвал. Этот человек для меня - Риши Сунак... Нам нужны единство, стабильность и эффективность. Риши - единственный кандидат, который отвечает всем требованиям, и я с гордостью его поддержу", - говорится в статье Браверман на сайте издания Telegraph.
В воскресенье Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
Газета Telegraph ранее писала, что Джонсон и Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.
Ранее и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.
Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.