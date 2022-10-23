https://ria.ru/20221023/sunak-1826081538.html

Экс-глава МВД Британии поддержала Сунака как кандидата на пост премьера

Экс-глава МВД Британии поддержала Сунака как кандидата на пост премьера - РИА Новости, 23.10.2022

Экс-глава МВД Британии поддержала Сунака как кандидата на пост премьера

Экс-глава МВД Великобритании Суэлла Браверман, которая ушла с поста за день до заявления премьера страны Лиз Трасс об отставке, поддержала бывшего главу минфина РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T16:49

2022-10-23T16:49

2022-10-23T16:49

в мире

лиз трасс

риши сунак

великобритания

мвд великобритании

отставка трасс с поста премьера британии

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Экс-глава МВД Великобритании Суэлла Браверман, которая ушла с поста за день до заявления премьера страны Лиз Трасс об отставке, поддержала бывшего главу минфина Риши Сунака в качестве кандидата на пост премьер-министра."Я хочу, чтобы лидер нашей партии и нашей страны вселял надежду на лучшее будущее и поднимал наш дух. И мне нужен лидер, который наведет порядок в нашем доме и будет твердой, осторожной рукой держать штурвал. Этот человек для меня - Риши Сунак... Нам нужны единство, стабильность и эффективность. Риши - единственный кандидат, который отвечает всем требованиям, и я с гордостью его поддержу", - говорится в статье Браверман на сайте издания Telegraph.В воскресенье Сунак объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.Газета Telegraph ранее писала, что Джонсон и Сунак провели в субботу переговоры, но не заключали никаких соглашений.Ранее и Джонсон, и Сунак получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221023/sunak-1826070447.html

https://ria.ru/20221023/kleverli-1826078615.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лиз трасс, риши сунак, великобритания, мвд великобритании, отставка трасс с поста премьера британии