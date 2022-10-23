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Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии - РИА Новости, 23.10.2022
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Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии
Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии - РИА Новости, 23.10.2022
Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии
Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о выдвижении на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:38
2022-10-23T13:27
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о выдвижении на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны."Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране", — говорится в заявлении политика в Twitter.Ранее газета Telegraph писала, что Сунак провел переговоры с экс-премьером Борисом Джонсоном, но они не заключали никаких соглашений.Джонсон также заявил о своем желании занять вакантную должность. СМИ писали, что оба политика уже получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
https://ria.ru/20221023/dzhonson-1826038746.html
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в мире, риши сунак, великобритания
В мире, Риши Сунак, Великобритания
12:38 23.10.2022 (обновлено: 13:27 23.10.2022)
 
Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Экс-глава Минфина Британии Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра

© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак
Риши Сунак - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о выдвижении на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.
"Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране", — говорится в заявлении политика в Twitter.
Ранее газета Telegraph писала, что Сунак провел переговоры с экс-премьером Борисом Джонсоном, но они не заключали никаких соглашений.
Джонсон также заявил о своем желании занять вакантную должность. СМИ писали, что оба политика уже получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах.

Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
12:08
Экс-глава Минфина Британии поддержал кандидатуру Джонсона на пост премьера
 
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