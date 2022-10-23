https://ria.ru/20221023/sunak-1826042267.html

Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии - РИА Новости, 23.10.2022

Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера Британии

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о выдвижении на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T12:38

2022-10-23T12:38

2022-10-23T13:27

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о выдвижении на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны."Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране", — говорится в заявлении политика в Twitter.Ранее газета Telegraph писала, что Сунак провел переговоры с экс-премьером Борисом Джонсоном, но они не заключали никаких соглашений.Джонсон также заявил о своем желании занять вакантную должность. СМИ писали, что оба политика уже получили поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах.Премьер-министр и лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс ранее заявила о своей отставке, отметив, что останется на посту главы кабинета, пока не будет избран ее преемник. Трасс на момент объявления об отставке занимала должность премьер-министра Великобритании всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности главы кабмина в британской истории.

https://ria.ru/20221023/dzhonson-1826038746.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, риши сунак, великобритания