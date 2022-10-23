https://ria.ru/20221023/su-30-1826058025.html

На месте падения Су-30 в Иркутске ликвидировали открытое горение

На месте падения Су-30 в Иркутске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.10.2022

На месте падения Су-30 в Иркутске ликвидировали открытое горение

Открытое горение на месте падения самолета в Иркутске ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:40

2022-10-23T14:40

2022-10-23T15:54

происшествия

иркутск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

су-30

крушение су-30 в иркутске

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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Открытое горение на месте падения самолета в Иркутске ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области."Пожарные ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ведомство публикует видео с места тушения пожара. На кадрах видно, что открытого горения нет, однако сохраняется задымление. Пожарные продолжают работу.

https://ria.ru/20221023/sk-1826057070.html

иркутск

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация пожара на месте авиакатастрофы Су-30 В результате падения истребителя Су-30, выполнявшего испытательный полёт, оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения - ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи. 2022-10-23T14:40 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-30, крушение су-30 в иркутске