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На месте падения Су-30 в Иркутске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.10.2022
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На месте падения Су-30 в Иркутске ликвидировали открытое горение
На месте падения Су-30 в Иркутске ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 23.10.2022
На месте падения Су-30 в Иркутске ликвидировали открытое горение
Открытое горение на месте падения самолета в Иркутске ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:40
2022-10-23T15:54
происшествия
иркутск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
су-30
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Открытое горение на месте падения самолета в Иркутске ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области."Пожарные ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Ведомство публикует видео с места тушения пожара. На кадрах видно, что открытого горения нет, однако сохраняется задымление. Пожарные продолжают работу.
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иркутск
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Ликвидация пожара на месте авиакатастрофы Су-30
В результате падения истребителя Су-30, выполнявшего испытательный полёт, оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал. Уточнённый адрес места падения - ул. Пржевальского, 32. Это частный дом 100 кв. м. на две семьи.
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происшествия, иркутск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Иркутск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
14:40 23.10.2022 (обновлено: 15:54 23.10.2022)
 
На месте падения Су-30 в Иркутске ликвидировали открытое горение

МЧС: на месте падения Су-30 в Иркутске ликвидировали открытое горение

Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 23 окт - РИА Новости. Открытое горение на месте падения самолета в Иркутске ликвидировано, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
"Пожарные ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ведомство публикует видео с места тушения пожара. На кадрах видно, что открытого горения нет, однако сохраняется задымление. Пожарные продолжают работу.
Пожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 14:31
СК возбудил дело после падения самолета Су-30 в Иркутской области
 
ПроисшествияИркутскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Су-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
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