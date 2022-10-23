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В США заявили о попадании в "опасную зону" с Китаем - РИА Новости, 23.10.2022
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В США заявили о попадании в "опасную зону" с Китаем
В США заявили о попадании в "опасную зону" с Китаем - РИА Новости, 23.10.2022
В США заявили о попадании в "опасную зону" с Китаем
Америка и Китай вошли в "опасную зону", заявил дипломат Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T22:06
2022-10-23T23:38
в мире
сша
китай
джеймс холмс
америка
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Америка и Китай вошли в "опасную зону", заявил дипломат Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive.Так он прокомментировал недавнюю речь конгрессмена Майка Галлахера по поводу публикации ежегодного Индекса военной мощи США.Составители доклада в этом году впервые признали, что американские вооруженные силы слабее, чем необходимо для выполнения боевых задач в западной части Тихого океана. Галлахер заявил, что этот регион стал опаснее для Штатов по ряду причин.Ключевым фактором конгрессмен назвал время. Соперничество с Пекином завело Вашингтон в опасную зону — период, когда конкурент видит возможность решить какую-либо проблему в свою пользу силовым путем.Как пояснил Холмс, эта возможность мимолетна и действовать надо сейчас или никогда, иначе шанс ускользнет.Нынешнее соперничество США с Китаем дипломат сравнил с конкуренцией между Великобританией и Германией более века назад: тогда в опасной зоне оказалась последняя. Немецкий флот набирал мощь, и англичане могли нанести превентивный удар, чтобы не допустить его усиление и возникновение угрозы для себя.Сейчас ситуация похожа, но все же есть отличие: старая морская держава оказалась в более уязвленном положении перед новой, которая и может применить силу.Галлахер отметил, что в последнее время американский флот лишь сокращается за счет списания устаревших моделей. Сейчас Америка располагает 292 кораблями, в скором времени их число снизится до 280. При этом конгресс намерен довести количество до 355, в то время как военные заявили, что необходимо не менее 500 судов.Сложившаяся ситуация опасна тем, что Китай может попробовать решить проблему Тайваня в течение ближайших пяти лет, написал Холмс. Подытоживая, он выразил мнение, что у США есть запасной вариант — активная оборона, в том числе с помощью подразделений ВВС, морской пехоты и армии, пока не удастся добиться преимущества на воде.
https://ria.ru/20221023/shtorm-1826072709.html
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в мире, сша, китай, джеймс холмс, америка, вооруженные силы сша
В мире, США, Китай, Джеймс Холмс, Америка, Вооруженные силы США
22:06 23.10.2022 (обновлено: 23:38 23.10.2022)
 
В США заявили о попадании в "опасную зону" с Китаем

Американский дипломат Холмс заявил о попадании США в "опасную зону" с Китаем

CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian SeaЭскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98)
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98) - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
CC BY 2.0 / U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Raymond Maddocks / USS Forrest Sherman (DDG 98), left, and USS Dextrous (MCM 13) transit the Arabian Sea
Эскадренный миноносец ВМС США USS Forrest Sherman (DDG 98). Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Америка и Китай вошли в "опасную зону", заявил дипломат Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive.
Так он прокомментировал недавнюю речь конгрессмена Майка Галлахера по поводу публикации ежегодного Индекса военной мощи США.
Составители доклада в этом году впервые признали, что американские вооруженные силы слабее, чем необходимо для выполнения боевых задач в западной части Тихого океана. Галлахер заявил, что этот регион стал опаснее для Штатов по ряду причин.
Ключевым фактором конгрессмен назвал время. Соперничество с Пекином завело Вашингтон в опасную зону — период, когда конкурент видит возможность решить какую-либо проблему в свою пользу силовым путем.
Как пояснил Холмс, эта возможность мимолетна и действовать надо сейчас или никогда, иначе шанс ускользнет.
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Нынешнее соперничество США с Китаем дипломат сравнил с конкуренцией между Великобританией и Германией более века назад: тогда в опасной зоне оказалась последняя. Немецкий флот набирал мощь, и англичане могли нанести превентивный удар, чтобы не допустить его усиление и возникновение угрозы для себя.
Сейчас ситуация похожа, но все же есть отличие: старая морская держава оказалась в более уязвленном положении перед новой, которая и может применить силу.
Галлахер отметил, что в последнее время американский флот лишь сокращается за счет списания устаревших моделей. Сейчас Америка располагает 292 кораблями, в скором времени их число снизится до 280. При этом конгресс намерен довести количество до 355, в то время как военные заявили, что необходимо не менее 500 судов.
Сложившаяся ситуация опасна тем, что Китай может попробовать решить проблему Тайваня в течение ближайших пяти лет, написал Холмс. Подытоживая, он выразил мнение, что у США есть запасной вариант — активная оборона, в том числе с помощью подразделений ВВС, морской пехоты и армии, пока не удастся добиться преимущества на воде.
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