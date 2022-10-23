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В США заявили о попадании в "опасную зону" с Китаем
В США заявили о попадании в "опасную зону" с Китаем - РИА Новости, 23.10.2022
В США заявили о попадании в "опасную зону" с Китаем
Америка и Китай вошли в "опасную зону", заявил дипломат Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T22:06
2022-10-23T22:06
2022-10-23T23:38
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Америка и Китай вошли в "опасную зону", заявил дипломат Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive.Так он прокомментировал недавнюю речь конгрессмена Майка Галлахера по поводу публикации ежегодного Индекса военной мощи США.Составители доклада в этом году впервые признали, что американские вооруженные силы слабее, чем необходимо для выполнения боевых задач в западной части Тихого океана. Галлахер заявил, что этот регион стал опаснее для Штатов по ряду причин.Ключевым фактором конгрессмен назвал время. Соперничество с Пекином завело Вашингтон в опасную зону — период, когда конкурент видит возможность решить какую-либо проблему в свою пользу силовым путем.Как пояснил Холмс, эта возможность мимолетна и действовать надо сейчас или никогда, иначе шанс ускользнет.Нынешнее соперничество США с Китаем дипломат сравнил с конкуренцией между Великобританией и Германией более века назад: тогда в опасной зоне оказалась последняя. Немецкий флот набирал мощь, и англичане могли нанести превентивный удар, чтобы не допустить его усиление и возникновение угрозы для себя.Сейчас ситуация похожа, но все же есть отличие: старая морская держава оказалась в более уязвленном положении перед новой, которая и может применить силу.Галлахер отметил, что в последнее время американский флот лишь сокращается за счет списания устаревших моделей. Сейчас Америка располагает 292 кораблями, в скором времени их число снизится до 280. При этом конгресс намерен довести количество до 355, в то время как военные заявили, что необходимо не менее 500 судов.Сложившаяся ситуация опасна тем, что Китай может попробовать решить проблему Тайваня в течение ближайших пяти лет, написал Холмс. Подытоживая, он выразил мнение, что у США есть запасной вариант — активная оборона, в том числе с помощью подразделений ВВС, морской пехоты и армии, пока не удастся добиться преимущества на воде.
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в мире, сша, китай, джеймс холмс, америка, вооруженные силы сша
В мире, США, Китай, Джеймс Холмс, Америка, Вооруженные силы США
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Америка и Китай вошли в "опасную зону", заявил дипломат Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive
.
Так он прокомментировал недавнюю речь конгрессмена Майка Галлахера по поводу публикации ежегодного Индекса военной мощи США.
Составители доклада в этом году впервые признали, что американские вооруженные силы слабее, чем необходимо для выполнения боевых задач в западной части Тихого океана
. Галлахер заявил, что этот регион стал опаснее для Штатов по ряду причин.
Ключевым фактором конгрессмен назвал время. Соперничество с Пекином завело Вашингтон в опасную зону — период, когда конкурент видит возможность решить какую-либо проблему в свою пользу силовым путем.
Как пояснил Холмс, эта возможность мимолетна и действовать надо сейчас или никогда, иначе шанс ускользнет.
Нынешнее соперничество США с Китаем дипломат сравнил с конкуренцией между Великобританией
и Германией
более века назад: тогда в опасной зоне оказалась последняя. Немецкий флот набирал мощь, и англичане могли нанести превентивный удар, чтобы не допустить его усиление и возникновение угрозы для себя.
Сейчас ситуация похожа, но все же есть отличие: старая морская держава оказалась в более уязвленном положении перед новой, которая и может применить силу.
Галлахер отметил, что в последнее время американский флот лишь сокращается за счет списания устаревших моделей. Сейчас Америка располагает 292 кораблями, в скором времени их число снизится до 280. При этом конгресс намерен довести количество до 355, в то время как военные заявили, что необходимо не менее 500 судов.
Сложившаяся ситуация опасна тем, что Китай может попробовать решить проблему Тайваня
в течение ближайших пяти лет, написал Холмс. Подытоживая, он выразил мнение, что у США есть запасной вариант — активная оборона, в том числе с помощью подразделений ВВС, морской пехоты и армии, пока не удастся добиться преимущества на воде.