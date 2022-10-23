https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826088273.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T17:46

2022-10-23T17:46

2022-10-23T17:46

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы украины

инфографика

спецоперация

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 23 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили атаки противника на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях. Подавлены огневые точки ВСУ, с которых выпустили более 30 снарядов по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Погибло свыше 220 украинских военнослужащих.Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов украинской армии. Ликвидированы 167 районов скопления живой силы и техники, один пункт управления, 67 артиллерийских расчетов, пять складов боеприпасов и два хранилище топлива. Средства ПВО сбили 15 беспилотников, шесть реактивных снарядов и одну противорадиолокационную ракету.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотника, 383 зенитных ракетных комплекса, 874 реактивные системы залпового огня, 5997 танков и других бронемашин, 3517 орудий полевой артиллерии и 6720 единиц автомобильной техники.

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2022

Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

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