https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826088273.html
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.10.2022
Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.10.2022
С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:46
2022-10-23T17:46
2022-10-23T17:46
украина
россия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
инфографика
спецоперация
вооруженные силы рф
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 23 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили атаки противника на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях. Подавлены огневые точки ВСУ, с которых выпустили более 30 снарядов по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Погибло свыше 220 украинских военнослужащих.Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов украинской армии. Ликвидированы 167 районов скопления живой силы и техники, один пункт управления, 67 артиллерийских расчетов, пять складов боеприпасов и два хранилище топлива. Средства ПВО сбили 15 беспилотников, шесть реактивных снарядов и одну противорадиолокационную ракету.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотника, 383 зенитных ракетных комплекса, 874 реактивные системы залпового огня, 5997 танков и других бронемашин, 3517 орудий полевой артиллерии и 6720 единиц автомобильной техники.
украина
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы украины, инфографика, спецоперация, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), донецкая народная республика, херсонская область , запорожская область
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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.
Карта спецоперации на Украине
О спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 23 октября 2022 года
За минувшие сутки российские подразделения успешно отбили атаки противника на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях. Подавлены огневые точки ВСУ, с которых выпустили более 30 снарядов по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской АЭС. Погибло свыше 220 украинских военнослужащих.
Параллельно осуществляется уничтожение военных объектов украинской армии. Ликвидированы 167 районов скопления живой силы и техники, один пункт управления, 67 артиллерийских расчетов, пять складов боеприпасов и два хранилище топлива. Средства ПВО сбили 15 беспилотников, шесть реактивных снарядов и одну противорадиолокационную ракету.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 325 самолетов, 162 вертолета, 2323 беспилотника, 383 зенитных ракетных комплекса, 874 реактивные системы залпового огня, 5997 танков и других бронемашин, 3517 орудий полевой артиллерии и 6720 единиц автомобильной техники.