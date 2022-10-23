https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826060463.html
Российские военные нанесли удары по системам военного управления Украины
Российские военные нанесли удары по системам военного управления Украины - РИА Новости, 23.10.2022
Российские военные нанесли удары по системам военного управления Украины
Российские Вооруженные силы нанесли новые удары по украинским системам военного управления и энергетики, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:52
2022-10-23T14:52
2022-10-23T15:30
специальная военная операция на украине
украина
россия
безопасность
в мире
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли новые удары по украинским системам военного управления и энергетики, сообщили в Минобороны.Уточняется, что все цели удалось поразить.Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пункту управления ВСУ в Запорожской области и по украинским подразделениям в Херсонской и Харьковской областях, а также в Донецкой Народной Республике. В Херсонской, Харьковской областях, в ДНР и Николаеве российские военные уничтожили пять складов боеприпасов противника. Кроме того, в районе Алексеевки в Днепропетровской области удалось ликвидировать нефтехранилище с дизельным топливом для нужд ВСУ. В Черкасской области уничтожили склад с авиационным топливом.За сутки российские системы ПВО сбили 15 беспилотников, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221022/samolet-1825952218.html
https://ria.ru/20221023/vsu-1826062425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, безопасность, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Безопасность, В мире
14:52 23.10.2022 (обновлено: 15:30 23.10.2022)
Российские военные нанесли удары по системам военного управления Украины
Минобороны: российские военные нанесли удары по системам военного управления Украины
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Российские Вооруженные силы нанесли новые удары по украинским системам военного управления и энергетики, сообщили
в Минобороны.
"В течение суток Вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления и энергетики Украины", — сказали в ведомстве.
Уточняется, что все цели удалось поразить.
Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пункту управления ВСУ в Запорожской области и по украинским подразделениям в Херсонской и Харьковской областях, а также в Донецкой Народной Республике. В Херсонской, Харьковской областях, в ДНР и Николаеве российские военные уничтожили пять складов боеприпасов противника.
Кроме того, в районе Алексеевки в Днепропетровской области удалось ликвидировать нефтехранилище с дизельным топливом для нужд ВСУ. В Черкасской области уничтожили склад с авиационным топливом.
За сутки российские системы ПВО сбили 15 беспилотников, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины
. Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс
и гарантировать безопасность России.