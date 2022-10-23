https://ria.ru/20221023/spetsoperatsiya-1826060463.html

Российские военные нанесли удары по системам военного управления Украины

Российские военные нанесли удары по системам военного управления Украины - РИА Новости, 23.10.2022

Российские военные нанесли удары по системам военного управления Украины

Российские Вооруженные силы нанесли новые удары по украинским системам военного управления и энергетики, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:52

2022-10-23T14:52

2022-10-23T15:30

специальная военная операция на украине

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безопасность

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Российские Вооруженные силы нанесли новые удары по украинским системам военного управления и энергетики, сообщили в Минобороны.Уточняется, что все цели удалось поразить.Помимо этого, авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по пункту управления ВСУ в Запорожской области и по украинским подразделениям в Херсонской и Харьковской областях, а также в Донецкой Народной Республике. В Херсонской, Харьковской областях, в ДНР и Николаеве российские военные уничтожили пять складов боеприпасов противника. Кроме того, в районе Алексеевки в Днепропетровской области удалось ликвидировать нефтехранилище с дизельным топливом для нужд ВСУ. В Черкасской области уничтожили склад с авиационным топливом.За сутки российские системы ПВО сбили 15 беспилотников, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM. Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221022/samolet-1825952218.html

https://ria.ru/20221023/vsu-1826062425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, россия, безопасность, в мире