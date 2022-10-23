https://ria.ru/20221023/sobaki-1825999767.html

Кинолог развеял мифы, связанные с собаками из приюта

Кинолог развеял мифы, связанные с собаками из приюта - РИА Новости, 23.10.2022

Кинолог развеял мифы, связанные с собаками из приюта

Человек, собирающийся взять собаку из приюта, должен быть готов к решению проблем, которые могут возникнуть с таким питомцем, ошибочно думать, что приютские... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T03:53

2022-10-23T03:53

2022-10-23T10:59

общество

владимир голубев

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Человек, собирающийся взять собаку из приюта, должен быть готов к решению проблем, которые могут возникнуть с таким питомцем, ошибочно думать, что приютские собаки уже всему обучены и у них не бывает проблем со здоровьем, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев."На практике же такие питомцы – это не чистый лист бумаги, потребуется вложить много сил и средств, чтобы воспитать собаку. Не нужно обманываться красивыми слоганами на рекламных постерах", – добавил он.ПРИДЕТСЯ ПОРАБОТАТЬПо словам кинолога, некоторые ошибочно считают, что любая собака из приюта будет воспитанной и знакомой с хорошими манерами, не будет дергать поводок на прогулке или бросаться на прохожих. Он уточнил, что зачастую в приютах, где содержатся много животных, их порой даже не выводят на прогулку, не говоря уже о дрессировке. К некоторым из таких псов необходим особый подход, коррекция поведения и исправление ошибок предыдущих владельцев.Однако Голубев оговорился, что вовсе неподдающихся дрессировке собак не бывает, даже если они из приюта. В зависимости от ситуации можно встретить разных животных, с некоторыми придется потратить много времени, а, возможно, и обратиться к помощи грамотного кинолога.Еще одним из мифов он назвал убеждение, что собака из приюта будет полностью здоровой. Некоторые приюты, по его словам, действительно заботятся о своих подопечных и отдают новым хозяевам абсолютно здоровых животных, но так делают не все."Бывают случаи, когда к вам домой попадает больная собака, которой даже не сделали необходимые прививки и обработку. Даже если внешне животное выглядит здоровым, никто не может дать вам гарантию, что у собаки нет заболеваний, которые не проявятся через время. Поэтому важно понимать, что ответственность за здоровье ляжет на плечи нового хозяина", - предупредил Голубев.ВСЕХ ПОРОД И ВОЗРАСТОВОн также призвал не думать, что в приютах содержатся только беспородные животные. Хозяева, к сожалению, отказываются от любых собак, вне зависимости от возраста и породы. В приютах иногда можно найти и чистокровных породистых питомцев, более того, существуют специальные приюты, которые специализируются на конкретной породе собак. Как пояснил кинолог, это происходит из-за того, что у каждого питомца своя история: кого-то бросили, кто-то потерялся или сбежал.Другим заблуждением является уверенность будущих хозяев в том, что в приютах проживают только взрослые и пожилые собаки, рассказал он. Молодых питомцев и даже щенков, которых пристраивают в добрые руки, также много. Более того, некоторые безответственные собаководы привозят щенков к дверям приюта, подбрасывают в зоомагазины и ветеринарные клиники."Чтобы избежать проблем с будущим питомцем, нужно подробно расспросить сотрудников приюта и волонтеров о собаке, которую вы хотите взять домой: как она попала в приют, какой у нее характер, как реагирует на других людей и животных. Пообщайтесь с питомцем в приюте, попробуйте несколько раз приехать к нему, чтобы погулять с ним. Так вы поймете, расположено ли животное к контакту и сможете ли вы с ним справиться. Лучше всего обратиться за помощью к кинологу, который, пообщавшись с собакой, объяснит, как выстраивать дальнейшие отношения с собакой", - порекомендовал Голубев.Он также призвал помнить, что собака – это в первую очередь ответственность перед животным, собой и окружающим людьми. Для решения некоторых проблем будущему хозяину потребуются время и средства. Решение о новом члене семьи нужно принимать, только хорошо подумав и здраво оценив свои возможности, заключил кинолог.

https://ria.ru/20220331/sobaka-1780923237.html

https://ria.ru/20220206/zhestokost-1771157880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев, российская кинологическая федерация (ркф)