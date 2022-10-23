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Синоптики пообещали москвичам снег на следующей неделе
Синоптики пообещали москвичам снег на следующей неделе - РИА Новости, 23.10.2022
Синоптики пообещали москвичам снег на следующей неделе
Осадки на следующей неделе в Москве будут преобладать в жидкой фазе, но днем в среду могут начаться в смешанной фазе, хотя довольно скоро они перейдут в дождь,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T22:36
2022-10-23T22:36
2022-10-23T22:36
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Осадки на следующей неделе в Москве будут преобладать в жидкой фазе, но днем в среду могут начаться в смешанной фазе, хотя довольно скоро они перейдут в дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Прогнозируется, что на следующей неделе в Москве осадки будут преобладать в жидкой фазе. Не исключено, что днем 26 октября осадки могут начаться в смешанной фазе, но довольно скоро они перейдут в дождь", - рассказала Котилевская.При этом она подчеркнула, что даже если снег и будет примешиваться к дождю, то он точно не ляжет на землю.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, погода, центр "фобос"
Общество, Москва, Погода, Центр "Фобос"
Синоптики пообещали москвичам снег на следующей неделе
Синоптик "Фобос" Котилевская не исключила, что в среду в Москве пройдет снег с дождем