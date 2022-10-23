https://ria.ru/20221023/sneg-1826139577.html

Синоптики пообещали москвичам снег на следующей неделе

Синоптики пообещали москвичам снег на следующей неделе - РИА Новости, 23.10.2022

Синоптики пообещали москвичам снег на следующей неделе

Осадки на следующей неделе в Москве будут преобладать в жидкой фазе, но днем в среду могут начаться в смешанной фазе, хотя довольно скоро они перейдут в дождь,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T22:36

2022-10-23T22:36

2022-10-23T22:36

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центр "фобос"

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Осадки на следующей неделе в Москве будут преобладать в жидкой фазе, но днем в среду могут начаться в смешанной фазе, хотя довольно скоро они перейдут в дождь, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская."Прогнозируется, что на следующей неделе в Москве осадки будут преобладать в жидкой фазе. Не исключено, что днем 26 октября осадки могут начаться в смешанной фазе, но довольно скоро они перейдут в дождь", - рассказала Котилевская.При этом она подчеркнула, что даже если снег и будет примешиваться к дождю, то он точно не ляжет на землю.

https://ria.ru/20221023/tuman-1826089280.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, погода, центр "фобос"