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Российские ПВО сбили шесть украинских снарядов HIMARS и ракету HARM

Российские ПВО сбили шесть украинских снарядов HIMARS и ракету HARM - РИА Новости, 23.10.2022

Российские ПВО сбили шесть украинских снарядов HIMARS и ракету HARM

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:55

2022-10-23T14:55

2022-10-23T15:15

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, за сутки российской ПВО сбыты 15 дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.

https://ria.ru/20221020/ukraina-1825516661.html

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россия, луганская народная республика, херсонская область , в мире, украина, сватово