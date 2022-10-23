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Российские ПВО сбили шесть украинских снарядов HIMARS и ракету HARM - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/snaryady-1826060805.html
Российские ПВО сбили шесть украинских снарядов HIMARS и ракету HARM
Российские ПВО сбили шесть украинских снарядов HIMARS и ракету HARM - РИА Новости, 23.10.2022
Российские ПВО сбили шесть украинских снарядов HIMARS и ракету HARM
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:55
2022-10-23T15:15
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
херсонская область
в мире
украина
сватово
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Кроме того, за сутки российской ПВО сбыты 15 дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.
https://ria.ru/20221020/ukraina-1825516661.html
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россия, луганская народная республика, херсонская область , в мире, украина, сватово
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , В мире, Украина, Сватово
14:55 23.10.2022 (обновлено: 15:15 23.10.2022)
 
Российские ПВО сбили шесть украинских снарядов HIMARS и ракету HARM

Российские ПВО сбили шесть снарядов HIMARS и ракету HARM в Херсонской области и ЛНР

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian GosunРСЗО HIMARS
РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Ujian Gosun
РСЗО HIMARS. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 15 украинских беспилотников, шесть снарядов РСЗО HIMARS и одну противорадарную ракету HARM, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"В воздухе уничтожено шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM в районах населенных пунктов Каховка Херсонской области и Сватово Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки российской ПВО сбыты 15 дронов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области.
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 21:34
Конгрессмен США раскрыл секрет, связанный с поставками оружия на Украину
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьВ миреУкраинаСватово
 
 
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