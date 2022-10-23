https://ria.ru/20221023/slovenii-1826010296.html

В Словении открылись участки на выборах президента

В Словении открылись участки на выборах президента - РИА Новости, 23.10.2022

В Словении открылись участки на выборах президента

В Словении открылись участки на выборах президента страны, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан, сообщил избирком республики. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:04

2022-10-23T08:04

2022-10-23T08:04

в мире

янез янша

борут пахор

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югославия

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БЕЛГРАД, 23 окт – РИА Новости. В Словении открылись участки на выборах президента страны, правом голоса обладают около 1,7 миллиона граждан, сообщил избирком республики.Председатель Государственного собрания (Državni zbor, нижняя палата парламента) Словении Уршка Клакочар-Жупанчич 20 июля назначила проведение очередных президентских выборов на 23 октября."Голосование проходит с 7.00 (8.00 мск) до 19.00 (20.00 мск). На территории страны открыто 2 999 избирательных участков, ещё 88 служат для волеизъявления вне места постоянной регистрации", - сообщила Государственная избирательная комиссия страны.В 2022 году в Словении уже состоялись парламентские и муниципальные выборы. Главой правительства после апрельского волеизъявления стал многолетний управленец в области энергетики и лидер "Движения Свобода" Роберт Голоб. Он сменил на посту премьера Янеза Яншу, который был одним из инициаторов и участников силового выхода Словении из состава Югославии в 1991 году и фигурантом нескольких уголовных дел, а также ярым сторонником Киева в ходе специальной военной операции РФ на Украине.Среди кандидатов на должность главы государства пять мужчин и две женщины. Нынешний президент Борут Пахор провел два срока на посту и не может согласно конституции избираться на третий срок.Кандидатами на место главы государства стали Милан Брглез из премьерского "Движения Свобода", бывший глава МИД Анже Логар из Словенской демократической партии экс-премьера Янши, отметившийся антироссийской риторикой и высылкой дипломатов РФ, Янез Циглер Краль из "Новой Словении – Христианских демократов", Миха Кордиш из "Левых", Наташа Пирц Мусар – независимый кандидат, Владимир Пребилич – независимый кандидат, Сабина Сенчар из партии Resni.caПравом голоса по данным ЦИК обладают 1 696 893 граждан. Ожидаемый второй тур голосования состоится 13 ноября.Полномочия словенского президента в основном церемониальные, наряду с этим он провозглашает утвержденные парламентом законы, назначения на определенные посты, в том числе судей Конституционного суда, управляющего центральным банком и послов, а также назначает дату выборов в нижнюю палату парламента – Государственное собрание.

https://ria.ru/20221023/sloveniya-1825287316.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221022/dzhonson-1825935828.html

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словения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, янез янша, борут пахор, россия, югославия, словения