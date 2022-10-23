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Вучич: США приблизились к идеальному шторму, разместив десант в Румынии - РИА Новости, 23.10.2022
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Вучич: США приблизились к идеальному шторму, разместив десант в Румынии
Вучич: США приблизились к идеальному шторму, разместив десант в Румынии - РИА Новости, 23.10.2022
Вучич: США приблизились к идеальному шторму, разместив десант в Румынии
Размещение у границы с Украиной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, которое можно назвать... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T15:59
2022-10-23T19:46
в мире
украина
сша
румыния
нато
александр вучич
россия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Размещение у границы с Украиной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, которое можно назвать идеальным штормом, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает агентство TANJUG."Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. &lt;…&gt; Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое самое лучшее подразделение, &lt;…&gt; привезли в Румынию, в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет", — сказал политик.Он также заявил, что стороны придерживаются противоположных позиций и никто не собирается уступать."И мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране", — добавил Вучич.Накануне телеканал CBS сообщил, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Командир соединения заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране. По данным канала, дивизия представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных.Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие на будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что Североатлантический альянс не должен принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.
https://ria.ru/20221022/diviziya-1825923328.html
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в мире, украина, сша, румыния, нато, александр вучич, россия
В мире, Украина, США, Румыния, НАТО, Александр Вучич, Россия
15:59 23.10.2022 (обновлено: 19:46 23.10.2022)
 
Вучич: США приблизились к идеальному шторму, разместив десант в Румынии

Вучич назвал размещение десантной дивизии США в Румынии приближением к идеальному шторму

© AFP 2022 / Daniel MihailescuВоеннослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии США во время учений
Военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии США во время учений - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AFP 2022 / Daniel Mihailescu
Военнослужащие 101-й воздушно-десантной дивизии США во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Размещение у границы с Украиной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, которое можно назвать идеальным штормом, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает агентство TANJUG.
"Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. <…> Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое самое лучшее подразделение, <…> привезли в Румынию, в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет", — сказал политик.
Он также заявил, что стороны придерживаются противоположных позиций и никто не собирается уступать.
"И мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране", — добавил Вучич.
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Накануне телеканал CBS сообщил, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Командир соединения заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране. По данным канала, дивизия представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных.
Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие на будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что Североатлантический альянс не должен принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.
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