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Вучич: США приблизились к идеальному шторму, разместив десант в Румынии

Вучич: США приблизились к идеальному шторму, разместив десант в Румынии - РИА Новости, 23.10.2022

Вучич: США приблизились к идеальному шторму, разместив десант в Румынии

Размещение у границы с Украиной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, которое можно назвать... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T15:59

2022-10-23T15:59

2022-10-23T19:46

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Размещение у границы с Украиной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, которое можно назвать идеальным штормом, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает агентство TANJUG."Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. <…> Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое самое лучшее подразделение, <…> привезли в Румынию, в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет", — сказал политик.Он также заявил, что стороны придерживаются противоположных позиций и никто не собирается уступать."И мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране", — добавил Вучич.Накануне телеканал CBS сообщил, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Командир соединения заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране. По данным канала, дивизия представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных.Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие на будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что Североатлантический альянс не должен принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.

https://ria.ru/20221022/diviziya-1825923328.html

https://ria.ru/20221020/serbiya-1825526863.html

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в мире, украина, сша, румыния, нато, александр вучич, россия