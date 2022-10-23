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Саркози раскрыл неудобную правду о действиях Европы в отношении Украины - РИА Новости, 23.10.2022
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Саркози раскрыл неудобную правду о действиях Европы в отношении Украины
Саркози раскрыл неудобную правду о действиях Европы в отношении Украины - РИА Новости, 23.10.2022
Саркози раскрыл неудобную правду о действиях Европы в отношении Украины
Экс-президент Франции Николя Саркози сделал несколько заявлений о роли Парижа в попытках урегулировать украинский кризис. Бывший лидер страны считает, что... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:33
2022-10-23T16:08
в мире
эммануэль макрон
владимир путин
николя саркози
россия
франция
украина
еврокомиссия
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози сделал несколько заявлений о роли Парижа в попытках урегулировать украинский кризис. Бывший лидер страны считает, что Евросоюз потерял много времени и возможностей для маневра в этом вопросе.Как заявил Саркози французской газете Le Journal du Dimanche, у Франции в частности и у Евросоюза в целом возникли политические проблемы при попытках конструктивно обсудить сложную ситуацию на Украине. Саркози напомнил, что в 2008 году именно он вместе с Ангелой Меркель отказал Украине во вступлении в НАТО, считая, что обратное развитие событий Москва расценила бы как провокацию."Я сожалею, что Евросоюз создает впечатление, что он находится в рабстве у американцев. Хотим мы того или нет, но страны не меняют своего адреса, Европа и Россия обречены на поддержание мирных и добрососедских отношений. Если нам удалось примирить Францию и Германию, мы сможем примирить Европу и Россию", — заявил он изданию.Саркози раскритиковал позицию общеевропейских институтов по украинскому вопросу и подчеркнул, что сомневается в легитимности решений Еврокомиссии, которая должна отвечать только за административные функции ЕС.При этом экс-президент Франции оценил готовность Эммануэля Макрона общаться с Москвой."Президент Макрон совершенно прав, когда хочет поддерживать контакты с Владимиром Путиным. Как остановить конфликт, не разговаривая с его сторонами? Многие не только хотят начать войну, не начиная ее, но также пытаются остановить кризис, не обращаясь к его главным героям. Это в конечном итоге слишком сложно! Слова имеют значение, и мы должны быть осторожны в их использовании. Когда мы говорим, что не будем разговаривать с Россией, пока у власти находится Путин, это равносильно требованию смены режима в Москве", — заметил он.Ранее МИД Франции заявили об "абсолютной убежденности" в необходимости сохранять каналы для коммуникаций с "теми, кто принимает решения в России, включая президента Владимира Путина". Также французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, как только обе стороны будут готовы это сделать. Он отмечал, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов.
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в мире, эммануэль макрон, владимир путин, николя саркози, россия, франция, украина, еврокомиссия, нато, евросоюз
В мире, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Николя Саркози, Россия, Франция, Украина, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз
12:33 23.10.2022 (обновлено: 16:08 23.10.2022)
 
Саркози раскрыл неудобную правду о действиях Европы в отношении Украины

Саркози заявил, что сомневается в законности решений Еврокомиссии по Украине

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкНиколя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве
Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Николя Саркози на XI Гайдаровском форуме в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози сделал несколько заявлений о роли Парижа в попытках урегулировать украинский кризис. Бывший лидер страны считает, что Евросоюз потерял много времени и возможностей для маневра в этом вопросе.
Как заявил Саркози французской газете Le Journal du Dimanche, у Франции в частности и у Евросоюза в целом возникли политические проблемы при попытках конструктивно обсудить сложную ситуацию на Украине. Саркози напомнил, что в 2008 году именно он вместе с Ангелой Меркель отказал Украине во вступлении в НАТО, считая, что обратное развитие событий Москва расценила бы как провокацию.
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"Я сожалею, что Евросоюз создает впечатление, что он находится в рабстве у американцев. Хотим мы того или нет, но страны не меняют своего адреса, Европа и Россия обречены на поддержание мирных и добрососедских отношений. Если нам удалось примирить Францию и Германию, мы сможем примирить Европу и Россию", — заявил он изданию.
Саркози раскритиковал позицию общеевропейских институтов по украинскому вопросу и подчеркнул, что сомневается в легитимности решений Еврокомиссии, которая должна отвечать только за административные функции ЕС.

"Я до сих пор не понимаю, на основании какой статьи европейских договоров фон дер Ляйен может обосновать свою компетентность в области закупок оружия и внешней политики. Мы свидетели "горячего" конфликта на пороге Европы. А европейцы слышат только про миллиарды евро, потраченные на закупку оружия. Больше оружия, больше смертей, больше войны! Мы находимся во власти просчета, экзальтации, раздражения. Мы танцуем на краю вулкана", — уверен Саркози.

При этом экс-президент Франции оценил готовность Эммануэля Макрона общаться с Москвой.
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"Президент Макрон совершенно прав, когда хочет поддерживать контакты с Владимиром Путиным. Как остановить конфликт, не разговаривая с его сторонами? Многие не только хотят начать войну, не начиная ее, но также пытаются остановить кризис, не обращаясь к его главным героям. Это в конечном итоге слишком сложно! Слова имеют значение, и мы должны быть осторожны в их использовании. Когда мы говорим, что не будем разговаривать с Россией, пока у власти находится Путин, это равносильно требованию смены режима в Москве", — заметил он.
Ранее МИД Франции заявили об "абсолютной убежденности" в необходимости сохранять каналы для коммуникаций с "теми, кто принимает решения в России, включая президента Владимира Путина". Также французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, как только обе стороны будут готовы это сделать. Он отмечал, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов.
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В миреЭммануэль МакронВладимир ПутинНиколя СаркозиРоссияФранцияУкраинаЕврокомиссияНАТОЕвросоюз
 
 
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