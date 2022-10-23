https://ria.ru/20221023/sarkozi-1826039968.html

Саркози раскрыл неудобную правду о действиях Европы в отношении Украины

Саркози раскрыл неудобную правду о действиях Европы в отношении Украины - РИА Новости, 23.10.2022

Саркози раскрыл неудобную правду о действиях Европы в отношении Украины

Экс-президент Франции Николя Саркози сделал несколько заявлений о роли Парижа в попытках урегулировать украинский кризис. Бывший лидер страны считает, что... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T12:33

2022-10-23T12:33

2022-10-23T16:08

в мире

эммануэль макрон

владимир путин

николя саркози

россия

франция

украина

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156348/34/1563483469_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_116304191900f9c275ca938bd76018d1.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози сделал несколько заявлений о роли Парижа в попытках урегулировать украинский кризис. Бывший лидер страны считает, что Евросоюз потерял много времени и возможностей для маневра в этом вопросе.Как заявил Саркози французской газете Le Journal du Dimanche, у Франции в частности и у Евросоюза в целом возникли политические проблемы при попытках конструктивно обсудить сложную ситуацию на Украине. Саркози напомнил, что в 2008 году именно он вместе с Ангелой Меркель отказал Украине во вступлении в НАТО, считая, что обратное развитие событий Москва расценила бы как провокацию."Я сожалею, что Евросоюз создает впечатление, что он находится в рабстве у американцев. Хотим мы того или нет, но страны не меняют своего адреса, Европа и Россия обречены на поддержание мирных и добрососедских отношений. Если нам удалось примирить Францию и Германию, мы сможем примирить Европу и Россию", — заявил он изданию.Саркози раскритиковал позицию общеевропейских институтов по украинскому вопросу и подчеркнул, что сомневается в легитимности решений Еврокомиссии, которая должна отвечать только за административные функции ЕС.При этом экс-президент Франции оценил готовность Эммануэля Макрона общаться с Москвой."Президент Макрон совершенно прав, когда хочет поддерживать контакты с Владимиром Путиным. Как остановить конфликт, не разговаривая с его сторонами? Многие не только хотят начать войну, не начиная ее, но также пытаются остановить кризис, не обращаясь к его главным героям. Это в конечном итоге слишком сложно! Слова имеют значение, и мы должны быть осторожны в их использовании. Когда мы говорим, что не будем разговаривать с Россией, пока у власти находится Путин, это равносильно требованию смены режима в Москве", — заметил он.Ранее МИД Франции заявили об "абсолютной убежденности" в необходимости сохранять каналы для коммуникаций с "теми, кто принимает решения в России, включая президента Владимира Путина". Также французский лидер Эммануэль Макрон отметил, что Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, как только обе стороны будут готовы это сделать. Он отмечал, что уважительный диалог с Россией эффективен и позволяет добиваться результатов.

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825924406.html

https://ria.ru/20221020/makron-1825422616.html

https://ria.ru/20221013/frantsiya-1823596666.html

россия

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, эммануэль макрон, владимир путин, николя саркози, россия, франция, украина, еврокомиссия, нато, евросоюз