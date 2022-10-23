Рейтинг@Mail.ru
Очевидец рассказал о падении Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/samolet-1826080071.html
Очевидец рассказал о падении Су-30 в Иркутске
Очевидец рассказал о падении Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 23.10.2022
Очевидец рассказал о падении Су-30 в Иркутске
Очевидец инцидента с Су-30 в Иркутске рассказал, что видел, как самолет падал прямо на частный дом и сразу после падения взорвался. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:39
2022-10-23T18:24
происшествия
иркутск
су-30
крушение су-30 в иркутске
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826127410_0:321:2819:1907_1920x0_80_0_0_f560e66a070c1f1d07fdc55d0621f393.jpg
ИРКУТСК, 23 окт — РИА Новости. Очевидец инцидента с Су-30 в Иркутске рассказал, что видел, как самолет падал прямо на частный дом и сразу после падения взорвался.Истребитель Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета в воскресенье. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли оба пилота, жертв среди населения нет."Он падал прямо в дом частный и взорвался", — рассказал очевидец журналистам. Он добавил, что сам не живет здесь, просто находился на улице недалеко и наблюдал момент падения."Я просто видел — полетел самолет, на него смотрел. И когда упал — взорвался", — отметил очевидец.
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826072090.html
иркутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826127410_0:129:2558:2048_1920x0_80_0_0_a76f5b43cb0246f3544a56ad831dafc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, иркутск, су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Иркутск, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
16:39 23.10.2022 (обновлено: 18:24 23.10.2022)
 
Очевидец рассказал о падении Су-30 в Иркутске

Очевидец ЧП в Иркутске рассказал, что самолет Су-30 падал прямо на частный дом

© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в медиабанкСотрудники МЧС России и следственные эксперты на месте падения самолета Су-30 в Иркутске
Сотрудники МЧС России и следственные эксперты на месте падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС России и следственные эксперты на месте падения самолета Су-30 в Иркутске
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 23 окт — РИА Новости. Очевидец инцидента с Су-30 в Иркутске рассказал, что видел, как самолет падал прямо на частный дом и сразу после падения взорвался.
Истребитель Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета в воскресенье. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли оба пилота, жертв среди населения нет.
"Он падал прямо в дом частный и взорвался", — рассказал очевидец журналистам. Он добавил, что сам не живет здесь, просто находился на улице недалеко и наблюдал момент падения.
"Я просто видел — полетел самолет, на него смотрел. И когда упал — взорвался", — отметил очевидец.
Пожар в частном доме, возникший в результате падения самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
15:55
Мэр Иркутска подтвердил отсутствие жильцов в доме при падении самолета
 
ПроисшествияИркутскСу-30Крушение Су-30 в Иркутске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала