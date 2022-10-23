https://ria.ru/20221023/samolet-1826080071.html
Очевидец рассказал о падении Су-30 в Иркутске
Очевидец рассказал о падении Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 23.10.2022
Очевидец рассказал о падении Су-30 в Иркутске
Очевидец инцидента с Су-30 в Иркутске рассказал, что видел, как самолет падал прямо на частный дом и сразу после падения взорвался. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T16:39
2022-10-23T16:39
2022-10-23T18:24
происшествия
иркутск
су-30
крушение су-30 в иркутске
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ИРКУТСК, 23 окт — РИА Новости. Очевидец инцидента с Су-30 в Иркутске рассказал, что видел, как самолет падал прямо на частный дом и сразу после падения взорвался.Истребитель Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета в воскресенье. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли оба пилота, жертв среди населения нет."Он падал прямо в дом частный и взорвался", — рассказал очевидец журналистам. Он добавил, что сам не живет здесь, просто находился на улице недалеко и наблюдал момент падения."Я просто видел — полетел самолет, на него смотрел. И когда упал — взорвался", — отметил очевидец.
https://ria.ru/20221023/irkutsk-1826072090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, иркутск, су-30, крушение су-30 в иркутске
Происшествия, Иркутск, Су-30, Крушение Су-30 в Иркутске
16:39 23.10.2022 (обновлено: 18:24 23.10.2022)
Очевидец рассказал о падении Су-30 в Иркутске
Очевидец ЧП в Иркутске рассказал, что самолет Су-30 падал прямо на частный дом
ИРКУТСК, 23 окт — РИА Новости. Очевидец инцидента с Су-30 в Иркутске рассказал, что видел, как самолет падал прямо на частный дом и сразу после падения взорвался.
Истребитель Су-30 в Иркутске в микрорайоне Ново-Ленино потерпел крушение во время испытательного полета в воскресенье. Площадь пожара после падения самолета на частный деревянный двухэтажный дом составила 200 квадратов, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, пожар локализован. Погибли оба пилота, жертв среди населения нет.
"Он падал прямо в дом частный и взорвался", — рассказал очевидец журналистам. Он добавил, что сам не живет здесь, просто находился на улице недалеко и наблюдал момент падения.
"Я просто видел — полетел самолет, на него смотрел. И когда упал — взорвался", — отметил очевидец.