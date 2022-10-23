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Агент Рушди рассказал о последствиях нападения на британского писателя - РИА Новости, 23.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221023/rushdi-1826091590.html
Агент Рушди рассказал о последствиях нападения на британского писателя
Агент Рушди рассказал о последствиях нападения на британского писателя - РИА Новости, 23.10.2022
Агент Рушди рассказал о последствиях нападения на британского писателя
Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, ослеп на один глаз и не может работать одной из рук, заявил его литературный агент Эндрю... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:42
2022-10-23T17:42
культура
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, ослеп на один глаз и не может работать одной из рук, заявил его литературный агент Эндрю Уайли.Нападение на Рушди было совершено 12 августа на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Писатель получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшим оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
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салман рушди, испания, великобритания, литература, в мире
Культура, Салман Рушди, Испания, Великобритания, Литература, В мире
17:42 23.10.2022
 
Агент Рушди рассказал о последствиях нападения на британского писателя

Агент Рушди рассказал, что писатель может работать только одной рукой после нападения

© AP Photo / Invision/Grant PollardПисатель Салман Рушди
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Invision/Grant Pollard
Писатель Салман Рушди. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, ослеп на один глаз и не может работать одной из рук, заявил его литературный агент Эндрю Уайли.
Нападение на Рушди было совершено 12 августа на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Писатель получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшим оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.
"(Его раны – ред.) были глубокими, но он (также – ред.) потерял зрение одного глаза… У него были три серьезных ранения в шею. Одна кисть выведена из строя из-за того, что были перерезаны нервы в руке. И у него еще около 15 ран в груди и туловище", - сообщил Уайли в интервью испанской газете Pais.
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
Писатель Салман Рушди - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
14 августа, 10:49
В Госдуме прокомментировали нападение на писателя Рушди
 
КультураСалман РушдиИспанияВеликобританияЛитератураВ мире
 
 
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