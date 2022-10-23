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Агент Рушди рассказал о последствиях нападения на британского писателя

Агент Рушди рассказал о последствиях нападения на британского писателя - РИА Новости, 23.10.2022

Агент Рушди рассказал о последствиях нападения на британского писателя

Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, ослеп на один глаз и не может работать одной из рук, заявил его литературный агент Эндрю... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T17:42

2022-10-23T17:42

2022-10-23T17:42

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, ослеп на один глаз и не может работать одной из рук, заявил его литературный агент Эндрю Уайли.Нападение на Рушди было совершено 12 августа на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Писатель получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшим оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.

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салман рушди, испания, великобритания, литература, в мире