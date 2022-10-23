Агент Рушди рассказал о последствиях нападения на британского писателя
Агент Рушди рассказал, что писатель может работать только одной рукой после нападения
© AP Photo / Invision/Grant PollardПисатель Салман Рушди
© AP Photo / Invision/Grant Pollard
Писатель Салман Рушди. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Британский писатель Салман Рушди, на которого напали в Нью-Йорке, ослеп на один глаз и не может работать одной из рук, заявил его литературный агент Эндрю Уайли.
Нападение на Рушди было совершено 12 августа на сцене института перед выступлением в штате Нью-Йорк. Писатель получил по меньшей мере два ножевых ранения - в шею и живот. Нападавшим оказался 24-летний Хади Матар из штата Нью-Джерси.
"(Его раны – ред.) были глубокими, но он (также – ред.) потерял зрение одного глаза… У него были три серьезных ранения в шею. Одна кисть выведена из строя из-за того, что были перерезаны нервы в руке. И у него еще около 15 ран в груди и туловище", - сообщил Уайли в интервью испанской газете Pais.
Роман Рушди "Сатанинские стихи" (1988) вызвал негодование в мусульманском мире, поскольку его сочли антиисламским. Иранский аятолла Рухолла Хомейни публично проклял Рушди в своей фетве и приговорил его к смерти. Долгое время писатель был вынужден скрываться, его книгу запретили в целом ряде стран. В Иране за исполнение фетвы Хомейни было объявлено многомиллионное вознаграждение.
14 августа, 10:49В Госдуме прокомментировали нападение на писателя Рушди