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Аналитик раскрыл, ждать ли рублю новых "качелей" - РИА Новости, 23.10.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20221023/rubl-1825990415.html
Аналитик раскрыл, ждать ли рублю новых "качелей"
Аналитик раскрыл, ждать ли рублю новых "качелей" - РИА Новости, 23.10.2022
Аналитик раскрыл, ждать ли рублю новых "качелей"
Когда повышаются геополитические риски, от валютного рынка можно ожидать чего угодно, в том числе и "рублевых качелей", об этом рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T02:17
2022-10-23T02:17
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владислав антонов (аналитик)
bitriver
центральный банк рф (цб рф)
евросоюз
рубль
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Когда повышаются геополитические риски, от валютного рынка можно ожидать чего угодно, в том числе и "рублевых качелей", об этом рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Несмотря на довольно сдержанную реакцию валютных и фондовых рынков на геополитические новости этой недели, риски для повышения волатильности по рублевым парам все еще существуют.ЦБ сейчас может потушить любую волатильность с помощью ввода новых ограничительных мер, и за сильное ослабление рубля переживать не стоит, считает Антонов. Но аналитик предупредил, что ситуация может в корне поменяться, если на повестке дня опять всплывет тема санкций против НКЦ.Ситуация с евро зависит от суровости грядущей зимы: если безрассудные решения политиков подтолкнут страны ЕС выйти из еврозоны и вернуться к нацвалютам, то тогда стоимость евро будет стремиться к 0,82 за доллар и даже может пробить вниз отметку 50 рублей.
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экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, рубль
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Владислав Антонов (аналитик), BitRiver, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Евросоюз, Рубль
02:17 23.10.2022
 
Аналитик раскрыл, ждать ли рублю новых "качелей"

Аналитик Антонов предупредил о возможности падения доллара до 50 рублей из-за санкций

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкЭлектронное табло со знаками доллара и евро
Электронное табло со знаками доллара и евро - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Электронное табло со знаками доллара и евро. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Когда повышаются геополитические риски, от валютного рынка можно ожидать чего угодно, в том числе и "рублевых качелей", об этом рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Несмотря на довольно сдержанную реакцию валютных и фондовых рынков на геополитические новости этой недели, риски для повышения волатильности по рублевым парам все еще существуют.
ЦБ сейчас может потушить любую волатильность с помощью ввода новых ограничительных мер, и за сильное ослабление рубля переживать не стоит, считает Антонов. Но аналитик предупредил, что ситуация может в корне поменяться, если на повестке дня опять всплывет тема санкций против НКЦ.
"Тогда нацвалюта вместо ослабления двинется не к уровню 70, а в район 50 рублей за доллар, поскольку могут возникнуть проблемы с торговлей долларом и евро", - объяснил эксперт.
Ситуация с евро зависит от суровости грядущей зимы: если безрассудные решения политиков подтолкнут страны ЕС выйти из еврозоны и вернуться к нацвалютам, то тогда стоимость евро будет стремиться к 0,82 за доллар и даже может пробить вниз отметку 50 рублей.
Мужчина проходит мимо пункта обмена валют со знаком доллара на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 11:34Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Курс доллара опустился до 61 рубля
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаВладислав Антонов (аналитик)BitRiverЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ЕвросоюзРубль
 
 
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