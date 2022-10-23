https://ria.ru/20221023/rubl-1825990415.html

Аналитик раскрыл, ждать ли рублю новых "качелей"

Аналитик раскрыл, ждать ли рублю новых "качелей" - РИА Новости, 23.10.2022

Аналитик раскрыл, ждать ли рублю новых "качелей"

Когда повышаются геополитические риски, от валютного рынка можно ожидать чего угодно, в том числе и "рублевых качелей", об этом рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T02:17

2022-10-23T02:17

2022-10-23T02:17

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

владислав антонов (аналитик)

bitriver

центральный банк рф (цб рф)

евросоюз

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576944766_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_8b89810f73151b7bfbee368a3f55895a.jpg

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Когда повышаются геополитические риски, от валютного рынка можно ожидать чего угодно, в том числе и "рублевых качелей", об этом рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.Несмотря на довольно сдержанную реакцию валютных и фондовых рынков на геополитические новости этой недели, риски для повышения волатильности по рублевым парам все еще существуют.ЦБ сейчас может потушить любую волатильность с помощью ввода новых ограничительных мер, и за сильное ослабление рубля переживать не стоит, считает Антонов. Но аналитик предупредил, что ситуация может в корне поменяться, если на повестке дня опять всплывет тема санкций против НКЦ.Ситуация с евро зависит от суровости грядущей зимы: если безрассудные решения политиков подтолкнут страны ЕС выйти из еврозоны и вернуться к нацвалютам, то тогда стоимость евро будет стремиться к 0,82 за доллар и даже может пробить вниз отметку 50 рублей.

https://ria.ru/20221021/kurs-1825601611.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, владислав антонов (аналитик), bitriver, центральный банк рф (цб рф), евросоюз, рубль