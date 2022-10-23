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В Ровно запретили включать освещение уличных вывесок - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/rovno-1826045477.html
В Ровно запретили включать освещение уличных вывесок
В Ровно запретили включать освещение уличных вывесок - РИА Новости, 23.10.2022
В Ровно запретили включать освещение уличных вывесок
Включать освещение уличных вывесок в Ровно на Украине запрещено с вечера воскресенья и до стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщил мэр города Александр... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T13:15
2022-10-23T13:15
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
ровно
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Включать освещение уличных вывесок в Ровно на Украине запрещено с вечера воскресенья и до стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщил мэр города Александр Третяк."Внеочередное заседание комиссии ТЭБ (техногенно-экологической безопасности) и ЧС по вопросам ликвидации последствий ракетного удара. На комиссии приняли (решение): запретить использование освещения уличных вывесок. Данное решение вступает в силу сегодня с 18 часов и до стабилизации ситуации", - написал Третяк в своем Telegram-канале.По его словам, также с понедельника школьников на неделю отправят на каникулы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
https://ria.ru/20221023/kiev-1826041021.html
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в мире, владимир путин, россия, ровно, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Ровно, Украина, Вооруженные силы РФ
13:15 23.10.2022
 
В Ровно запретили включать освещение уличных вывесок

В Ровно запретили включать освещение уличных вывесок до стабилизации ситуации в энергетике

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Включать освещение уличных вывесок в Ровно на Украине запрещено с вечера воскресенья и до стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщил мэр города Александр Третяк.
"Внеочередное заседание комиссии ТЭБ (техногенно-экологической безопасности) и ЧС по вопросам ликвидации последствий ракетного удара. На комиссии приняли (решение): запретить использование освещения уличных вывесок. Данное решение вступает в силу сегодня с 18 часов и до стабилизации ситуации", - написал Третяк в своем Telegram-канале.
Малолюдная улица Институтская в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
12:32Специальная военная операция на Украине
В Киеве начались стабилизационные отключения света
По его словам, также с понедельника школьников на неделю отправят на каникулы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".
Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.
Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".
Обесточенные высоковольтные линии - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
12:15Специальная военная операция на Украине
В Ровненской области начались аварийные отключения электроэнергии
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияРовноУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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