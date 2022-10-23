https://ria.ru/20221023/rovno-1826045477.html

В Ровно запретили включать освещение уличных вывесок

В Ровно запретили включать освещение уличных вывесок - РИА Новости, 23.10.2022

В Ровно запретили включать освещение уличных вывесок

Включать освещение уличных вывесок в Ровно на Украине запрещено с вечера воскресенья и до стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщил мэр города Александр... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T13:15

2022-10-23T13:15

2022-10-23T13:15

специальная военная операция на украине

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владимир путин

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Включать освещение уличных вывесок в Ровно на Украине запрещено с вечера воскресенья и до стабилизации ситуации в энергосистеме, сообщил мэр города Александр Третяк."Внеочередное заседание комиссии ТЭБ (техногенно-экологической безопасности) и ЧС по вопросам ликвидации последствий ракетного удара. На комиссии приняли (решение): запретить использование освещения уличных вывесок. Данное решение вступает в силу сегодня с 18 часов и до стабилизации ситуации", - написал Третяк в своем Telegram-канале.По его словам, также с понедельника школьников на неделю отправят на каникулы.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, взрывом на мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и "оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно".Удары наносятся по объектам энергетики, "оборонки", военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска, вызывая масштабные перебои с подачей электричества.Путин сообщил 14 октября, что Минобороны России нанесло удары не сразу по всем объектам на территории Украины, а затем стало постепенно "добирать".

https://ria.ru/20221023/kiev-1826041021.html

https://ria.ru/20221023/ukraina-1826039013.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, ровно, украина, вооруженные силы рф