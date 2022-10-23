https://ria.ru/20221023/roskosmos-1825999026.html

Первый спутник группировки "Сфера" вывели на орбиту

Первый спутник группировки "Сфера" вывели на орбиту - РИА Новости, 23.10.2022

Первый спутник группировки "Сфера" вывели на орбиту

Первый аппарат многоспутниковой группировки "Сфера" — "Скиф-Д", а также три спутника связи "Гонец-М", запущенные на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T03:19

2022-10-23T03:19

2022-10-23T15:13

денис мантуров

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плесецк

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КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская область), 23 окт — РИА Новости. Первый аппарат многоспутниковой группировки "Сфера" — "Скиф-Д", а также три спутника связи "Гонец-М", запущенные на ракете "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, вышли на заданные орбиты, сообщили журналистам в пресс-службе госкорпорации "Роскосмоc".Ракета с разгонным блоком "Фрегат" со спутниками стартовала с космодрома Восточный в 22:57 мск 22 октября (4:57 23 октября по местному времени). Через несколько минут разгонный блок со спутниками вышел на опорную орбиту. После этого "Фрегат", чтобы доставить аппараты на расчетные орбиты, выполнил пять включений двигателя. "Гонцы" отделились через один час 38 минут после пуска, выведение "Скифа-Д" заняло четыре часа восемь минут."Скиф-Д" послужит демонстратором технологий будущей системы широкополосного доступа в интернет "Скиф", которая станет частью "Сферы". В дальнейшем планируется запуск аппарата-демонстратора группировки интернета вещей "Марафон", а в конце 2025 года на орбиту полетит первый спутник высокоэллиптической системы связи "Экспресс-РВ", которая также войдет в "Сферу".Согласно одобренному правительством проекту "Сферы", всего на орбиту должны вывести 162 аппарата, хотя изначально планировалось более 500 спутников. Помимо "Скифов", "Экспрессов" и "Марафонов" в группировку войдут спутники связи "Ямал", аппараты ДЗЗ "Смотр" и спутники наблюдения "Беркут". Всего же, как заявил после пуска вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров, проектом предусмотрено выведение более 600 аппаратов.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Спутниковая система "Гонец", три новых спутника нужны для поддержания системы в состоянии эксплуатационной готовности. Она состоит из 12 аппаратов — по три на четырех орбитальных плоскостях. "Гонцы" запускаются с Восточного впервые. С 2005 года на орбиту с космодрома Плесецк ракеты-носители "Космос-3М", "Рокот" и "Союз-2.1б" вывели 22 спутника "Гонец-М".Аппараты "Гонец" впервые были выведены на орбиту с Восточного. Кроме того, это был первый пуск с нового космодрома в этом году и первый полет ракеты "Союз", все три ступени которой (а не только верхняя, как раньше) заправлены новым типом топлива — нафтилом, а не традиционным керосином.

https://ria.ru/20221022/roskosmos-1825845723.html

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денис мантуров, россия, плесецк, роскосмос, союз