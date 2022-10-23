https://ria.ru/20221023/respublikantsy-1826129534.html

В Совфеде оценили вероятность заморозки помощи Киеву после выборов в США

В Совфеде оценили вероятность заморозки помощи Киеву после выборов в США - РИА Новости, 23.10.2022

В Совфеде оценили вероятность заморозки помощи Киеву после выборов в США

Велика вероятность, что военная помощь Вашингтона Украине будет заморожена в случае победы республиканцев на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс США,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T21:03

2022-10-23T21:03

2022-10-23T22:03

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Велика вероятность, что военная помощь Вашингтона Украине будет заморожена в случае победы республиканцев на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс США, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов: предполагается, что этих денег будет достаточно на весь следующий год, сообщал ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных конгрессменов и источники.По его мнению, планы Конгресса выделить 50 миллиардов долларов на военную помощь США - не что иное, "как агония уходящих демократов". Сенатор напомнил, что 8 ноября в США состоятся парламентские выборы, на которых будет полностью переизбрана палата представителей и на одну треть - сенат. По его словам, опросы свидетельствуют о критически низкой поддержке демократов среди американцев, а республиканцы "открыто говорят о своем нежелании финансировать поставки вооружений, военной и специальной техники Украине". Он отметил, что уровень жизни американцев снизился из-за противостояния России, вызванного этим экономического кризиса и из-за помощи Украине.Как заявил глава комитета Совфеда, если Украина лишится военной помощи извне, появится шанс, что киевские власти "все же сядут за стол переговоров в обозримом будущем". "И тогда можно будет гораздо раньше прекратить кровопролитие, избежать многих жертв и искусственного затягивания вооруженного конфликта, который лоббируется коллективным Западом", - заключил Бондарев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.

https://ria.ru/20221008/vybory-1822405751.html

https://ria.ru/20221022/demokraty-1825842405.html

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украина, виктор бондарев, россия, сша, конгресс сша, совет федерации рф, нато, в мире