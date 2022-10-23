Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде оценили вероятность заморозки помощи Киеву после выборов в США - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/respublikantsy-1826129534.html
В Совфеде оценили вероятность заморозки помощи Киеву после выборов в США
В Совфеде оценили вероятность заморозки помощи Киеву после выборов в США - РИА Новости, 23.10.2022
В Совфеде оценили вероятность заморозки помощи Киеву после выборов в США
Велика вероятность, что военная помощь Вашингтона Украине будет заморожена в случае победы республиканцев на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс США,... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T21:03
2022-10-23T22:03
украина
виктор бондарев
россия
сша
конгресс сша
совет федерации рф
нато
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2635:1482_1920x0_80_0_0_f6adc9997ef67ffc76d41c7ef7a25c5f.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Велика вероятность, что военная помощь Вашингтона Украине будет заморожена в случае победы республиканцев на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс США, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов: предполагается, что этих денег будет достаточно на весь следующий год, сообщал ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных конгрессменов и источники.По его мнению, планы Конгресса выделить 50 миллиардов долларов на военную помощь США - не что иное, "как агония уходящих демократов". Сенатор напомнил, что 8 ноября в США состоятся парламентские выборы, на которых будет полностью переизбрана палата представителей и на одну треть - сенат. По его словам, опросы свидетельствуют о критически низкой поддержке демократов среди американцев, а республиканцы "открыто говорят о своем нежелании финансировать поставки вооружений, военной и специальной техники Украине". Он отметил, что уровень жизни американцев снизился из-за противостояния России, вызванного этим экономического кризиса и из-за помощи Украине.Как заявил глава комитета Совфеда, если Украина лишится военной помощи извне, появится шанс, что киевские власти "все же сядут за стол переговоров в обозримом будущем". "И тогда можно будет гораздо раньше прекратить кровопролитие, избежать многих жертв и искусственного затягивания вооруженного конфликта, который лоббируется коллективным Западом", - заключил Бондарев.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
https://ria.ru/20221008/vybory-1822405751.html
https://ria.ru/20221022/demokraty-1825842405.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/06/1592134486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_771dc52b8cd49864e400ed9962a64f16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, виктор бондарев, россия, сша, конгресс сша, совет федерации рф, нато, в мире
Украина, Виктор Бондарев, Россия, США, Конгресс США, Совет Федерации РФ, НАТО, В мире
21:03 23.10.2022 (обновлено: 22:03 23.10.2022)
 
В Совфеде оценили вероятность заморозки помощи Киеву после выборов в США

Сенатор Бондарев предположил, что республиканцы в случае победы заморозят помощь США Киеву

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия США
Здание Капитолия США - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Велика вероятность, что военная помощь Вашингтона Украине будет заморожена в случае победы республиканцев на предстоящих в ноябре выборах в Конгресс США, считает председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Конгрессмены США намерены до января 2023 года принять закон о выделении Украине новой военной помощи на сумму до 50 миллиардов долларов: предполагается, что этих денег будет достаточно на весь следующий год, сообщал ранее телеканал NBC со ссылкой на неназванных конгрессменов и источники.
"Можно сделать прогноз. В случае, если на выборах в обе палаты победят республиканцы, велика вероятность того, что Киеву будет перекрыт один из главных каналов иностранной военной помощи. Демократы специально затягивают вооруженное сопротивление со стороны Украины, они в нем заинтересованы и сейчас, понимая, что теряют позиции, стараются поскорее принять закон о новом транше военной помощи", - написал Бондарев в своем Telegram-канале.
По его мнению, планы Конгресса выделить 50 миллиардов долларов на военную помощь США - не что иное, "как агония уходящих демократов". Сенатор напомнил, что 8 ноября в США состоятся парламентские выборы, на которых будет полностью переизбрана палата представителей и на одну треть - сенат. По его словам, опросы свидетельствуют о критически низкой поддержке демократов среди американцев, а республиканцы "открыто говорят о своем нежелании финансировать поставки вооружений, военной и специальной техники Украине". Он отметил, что уровень жизни американцев снизился из-за противостояния России, вызванного этим экономического кризиса и из-за помощи Украине.
Как заявил глава комитета Совфеда, если Украина лишится военной помощи извне, появится шанс, что киевские власти "все же сядут за стол переговоров в обозримом будущем". "И тогда можно будет гораздо раньше прекратить кровопролитие, избежать многих жертв и искусственного затягивания вооруженного конфликта, который лоббируется коллективным Западом", - заключил Бондарев.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 05:39
СМИ: республиканцы могут получить большинство мест в конгрессе США
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России". Путин заявлял, что Россия всегда говорила, что открыта к переговорам по Украине, если Киев созреет, тогда будут востребованы посреднические усилия тех, кто предлагает.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
Вчера, 06:51
СМИ: демократы просят больше пожертвований перед выборами в конгресс США
 
УкраинаВиктор БондаревРоссияСШАКонгресс СШАСовет Федерации РФНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала