https://ria.ru/20221023/rasstrely-1826002251.html
Боевик "Азова"* рассказал о расстрелах мирных жителей на "Азовстали"
Боевик "Азова"* рассказал о расстрелах мирных жителей на "Азовстали" - РИА Новости, 23.10.2022
Боевик "Азова"* рассказал о расстрелах мирных жителей на "Азовстали"
Украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали гражданских, подтвердили РИА... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T05:09
2022-10-23T05:09
2022-10-23T09:14
специальная военная операция на украине
мариуполь
донецкая народная республика
россия
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ДОНЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали гражданских, подтвердили РИА Новости украинские военнопленные."Гражданские боялись выйти с "Азовстали", и чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными", - рассказал РИА Новости украинский военнопленный, сержант полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец.Он сообщил, что украинские боевики загоняли людей на "Азовсталь", чтобы их (боевиков) меньше бомбили.Другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич также подтвердил РИА Новости, что боевики "Азова"* прикрывались мирными жителями, чтобы меньше бомбили, а также расстреливали мирных граждан. "Кто хотел выйти (из "Азовстали"), мы их расстреливали", - сказал он.Военнопленный сообщил, что при нем расстреляли одного мужчину, который хотел выйти. "…Там в бункере восемь человек старше 30 лет. Из "Азова"* сказал: мужчину расстрелять", - сообщил Катранич.Полк "Азов"* базировался в Мариуполе в ДНР. Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя 20 мая 2022 года - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азова"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20221023/ukraina-1826011247.html
https://ria.ru/20221019/natsionalisty-1825023419.html
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Военнопленные ВСУ о расстрелах мирных жителей на "Азовстали" украинскими боевиками
Украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали их, подтвердили РИА Новости украинские пленные.
2022-10-23T05:09
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мариуполь, донецкая народная республика, россия
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия
05:09 23.10.2022 (обновлено: 09:14 23.10.2022)
Боевик "Азова"* рассказал о расстрелах мирных жителей на "Азовстали"
Пленный сержант "Азова" Швец: боевики расстреливали на "Азовстали" мирных жителей
ДОНЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали гражданских, подтвердили РИА Новости украинские военнопленные.
"Гражданские боялись выйти с "Азовстали", и чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными", - рассказал РИА Новости украинский военнопленный, сержант полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец.
Он сообщил, что украинские боевики загоняли людей на "Азовсталь", чтобы их (боевиков) меньше бомбили.
Другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич также подтвердил РИА Новости, что боевики "Азова"* прикрывались мирными жителями, чтобы меньше бомбили, а также расстреливали мирных граждан. "Кто хотел выйти (из "Азовстали"), мы их расстреливали", - сказал он.
Военнопленный сообщил, что при нем расстреляли одного мужчину, который хотел выйти. "…Там в бункере восемь человек старше 30 лет. Из "Азова"* сказал: мужчину расстрелять", - сообщил Катранич.
Полк "Азов"* базировался в Мариуполе
в ДНР
. Минобороны России
сообщило о полном освобождении Мариуполя 20 мая 2022 года - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азова"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.
*Запрещенная в России террористическая организация.