https://ria.ru/20221023/rasstrely-1826002251.html

Боевик "Азова"* рассказал о расстрелах мирных жителей на "Азовстали"

Боевик "Азова"* рассказал о расстрелах мирных жителей на "Азовстали" - РИА Новости, 23.10.2022

Боевик "Азова"* рассказал о расстрелах мирных жителей на "Азовстали"

Украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали гражданских, подтвердили РИА... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T05:09

2022-10-23T05:09

2022-10-23T09:14

специальная военная операция на украине

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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ДОНЕЦК, 23 окт – РИА Новости. Украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали гражданских, подтвердили РИА Новости украинские военнопленные."Гражданские боялись выйти с "Азовстали", и чтобы нас полностью не уничтожили российские военные, мы прикрывались мирными", - рассказал РИА Новости украинский военнопленный, сержант полка "Азов"* (запрещенная в России террористическая организация) Михаил Швец.Он сообщил, что украинские боевики загоняли людей на "Азовсталь", чтобы их (боевиков) меньше бомбили.Другой военнопленный старший сержант Виталий Катранич также подтвердил РИА Новости, что боевики "Азова"* прикрывались мирными жителями, чтобы меньше бомбили, а также расстреливали мирных граждан. "Кто хотел выйти (из "Азовстали"), мы их расстреливали", - сказал он.Военнопленный сообщил, что при нем расстреляли одного мужчину, который хотел выйти. "…Там в бункере восемь человек старше 30 лет. Из "Азова"* сказал: мужчину расстрелять", - сообщил Катранич.Полк "Азов"* базировался в Мариуполе в ДНР. Минобороны России сообщило о полном освобождении Мариуполя 20 мая 2022 года - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики "Азова"* и украинские военные, перешли под контроль российских вооруженных сил.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20221023/ukraina-1826011247.html

https://ria.ru/20221019/natsionalisty-1825023419.html

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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Военнопленные ВСУ о расстрелах мирных жителей на "Азовстали" украинскими боевиками Украинские боевики на "Азовстали" держали в заложниках мирных жителей, чтобы прикрыться ими от авиаударов, а также расстреливали их, подтвердили РИА Новости украинские пленные. 2022-10-23T05:09 true PT1M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мариуполь, донецкая народная республика, россия