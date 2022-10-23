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Пушков высмеял обидевшегося на США Макрона - РИА Новости, 23.10.2022
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Пушков высмеял обидевшегося на США Макрона
Пушков высмеял обидевшегося на США Макрона - РИА Новости, 23.10.2022
Пушков высмеял обидевшегося на США Макрона
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил США в двойных стандартах в вопросе цен на газ. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T00:51
2022-10-23T00:51
в мире
алексей пушков
эммануэль макрон
сша
европа
франция
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил США в двойных стандартах в вопросе цен на газ.Ранее французский лидер раскритиковал Штаты за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском. Он заявил, что "речь идет об искренности в трансатлантической торговле", добавив, что намерен обсудить этот вопрос в ходе своего визита в США в декабре.""Искренность в трансатлантической торговле"? Откуда Макрон взял такое?" – написал Пушков в своем Telegram-канале.По его мнению, против Европы "искренне применят меры давления, выдавят ее товары с американских рынков и искренне продадут дорогой американский сжиженный газ"."Это - да. Но ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет. Он должен быть в курсе", - добавил сенатор.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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в мире, алексей пушков, эммануэль макрон, сша, европа, франция
В мире, Алексей Пушков, Эммануэль Макрон, США, Европа, Франция
00:51 23.10.2022
 
Пушков высмеял обидевшегося на США Макрона

Сенатора Пушкова удивили обвинения Макрона в адрес США из-за цен на газ

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона, который обвинил США в двойных стандартах в вопросе цен на газ.
Ранее французский лидер раскритиковал Штаты за двойные стандарты в подходе к установлению цены на газ, который на их рынке стоит сильно дешевле, чем на европейском. Он заявил, что "речь идет об искренности в трансатлантической торговле", добавив, что намерен обсудить этот вопрос в ходе своего визита в США в декабре.
""Искренность в трансатлантической торговле"? Откуда Макрон взял такое?" – написал Пушков в своем Telegram-канале.
По его мнению, против Европы "искренне применят меры давления, выдавят ее товары с американских рынков и искренне продадут дорогой американский сжиженный газ".
"Это - да. Но ни о какой подлинной искренности в торговле с США речи нет и не будет. Он должен быть в курсе", - добавил сенатор.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.
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В миреАлексей ПушковЭммануэль МакронСШАЕвропаФранция
 
 
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