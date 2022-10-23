https://ria.ru/20221023/proval-1826000777.html

Европе гарантировали громкий провал

Европе гарантировали громкий провал - РИА Новости, 23.10.2022

Европе гарантировали громкий провал

Экономический крах Евросоюза предопределен, уже сейчас можно наблюдать быструю деиндустриализацию стран блока, заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T04:30

2022-10-23T04:30

2022-10-23T15:21

в мире

европа

сша

янис варуфакис

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Экономический крах Евросоюза предопределен, уже сейчас можно наблюдать быструю деиндустриализацию стран блока, заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV греческий политик, бывший министр финансов страны Янис Варуфакис.Отвечая на вопрос, сможет ли ЕС преодолеть нынешний энергетический кризис, политик выразил уверенность, что "провал гарантирован". "Уже сейчас мы видим стремительную деиндустриализацию в Европе. Европейские компании платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Останавливаются производства, и очень скоро мы увидим, что фабрики будут искать новые места в США или других странах", — заявил он.Политик отметил, что ЕС находится "в глубоком кризисе", однако понимание этого придет только к следующей зиме.Главная проблема Европейского союза, по его мнению, заключается в том, что в реальности "союза" не существует. "Когда речь идет о беженцах или мигрантах, каждый поступает по-своему. Когда дело доходит до газа — тоже", — подчеркнул он, добавив, что подобные вещи особенно проявляются как раз во время кризиса.Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и рекордной инфляцией из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики.

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825907961.html

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в мире, европа, сша, янис варуфакис