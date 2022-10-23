20:27 23.10.2022 (обновлено: 20:28 23.10.2022)
Полиция задержала одного из организаторов митинга в Кишиневе
Полиция задержала одного из организаторов антиправительственного митинга в Кишиневе
КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Полиция Молдавии задержала одного из организаторов антиправительственного протеста, он доставлен в отделение для документирования неподчинения требованиям правоохранительных органов, сообщила пресс-служба ведомства.
Очередная акция протеста оппозиционной партии "Шор" прошла в воскресенье в Кишиневе. Кордоны полиции не дали собравшимся пройти маршем по главному проспекту молдавской столицы, поэтому акция протеста переместилась к генеральной прокуратуре, у входа в здание были установлены палатки. Полиция предупредила, что блокировать вход в здание можно не дольше четырех часов. На протесте была принята резолюция о создании народного правительства и трибунала. Правоохранительные органы попросили протестующих переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам, организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов.
"Один из организаторов собрания был доставлен в инспекторат полиции для документирования из-за неподчинения", - сообщается в Telegram-канале полиции.
Партия "Шор", к которой присоединилась Партия коммунистов Молдавии (ПКРМ), проводит в Кишиневе акции протеста c середины сентября. Полиция в Кишиневе и бойцы спецбатальонов Fulger ("Молния") и Scorpion ("Скорпион") 16 октября разогнали мирную демонстрацию и демонтировали палаточный городок оппозиции, который был разбит перед зданием парламента. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции.
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности правящей партии "Действие и солидарность" удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.