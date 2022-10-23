https://ria.ru/20221023/protestuyuschie-1826112748.html

Протестующие в Кишиневе решили создать народное правительство Молдавии

Протестующие в Кишиневе решили создать народное правительство Молдавии - РИА Новости, 23.10.2022

Протестующие в Кишиневе решили создать народное правительство Молдавии

Участники организованной оппозиционной партией "Шор" акции протеста в Кишиневе приняли резолюцию, которая предусматривает создание народного правительства,... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T19:21

2022-10-23T19:21

2022-10-23T20:08

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КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Участники организованной оппозиционной партией "Шор" акции протеста в Кишиневе приняли резолюцию, которая предусматривает создание народного правительства, передает корреспондент РИА Новости.Манифестанты запросили у властей разрешение на проведение бессрочной акции протеста на центральной площади Великого национального собрания перед зданием правительства. Однако сегодня там проводится ярмарка аграриев, поэтому протестующим было рекомендовано переместиться к скверу возле парламента. Полиция предупредила, что участники акции готовятся к стычкам и провокациям.Кордоны силовиков не дали собравшимся пройти маршем по главному проспекту Кишинева и добраться до центральной площади, их остановили за два квартала до конечной точки. Прорвать оцепление протестующим не удалось. Нескольких из них задержали из-за стычек. Акция протеста переместилась к Генеральной прокуратуре, у входа в здание установили палатки. Полиция предупредила, что блокировать вход в здание можно не дольше четырех часов. Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер сообщила, что сотрудники правоохранительных органов изъяли часть их техники.Также партия "Шор" предложила создать народный трибунал как юридическую власть с целью мониторинга политических преследований со стороны властей и "щит" для сохранения статьи конституции о постоянном нейтралитете и защиты населения от возможной мобилизации. Резолюцию утвердили единогласно.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в Кишиневе с 18 сентября. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа полиция и спецназ попросили людей очистить проезжую часть, а затем начали принудительно демонтировать палатки.Власти Молдавии 13 октября утвердили новые правила проведения уличных акций на время действующего с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акции не должны продолжаться больше четырех часов. При серьезных нарушениях общественного порядка полиция имеет право потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывает беспрецедентный рост цен на газ, другие энергоресурсы и продукты, а также падение уровня жизни. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом, указывает на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление.

https://ria.ru/20221023/moldaviya-1825997710.html

https://ria.ru/20221021/moldaviya-1825611966.html

https://ria.ru/20221016/shor-1824479133.html

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Антиправительственный митинг в Кишиневе Антиправительственный митинг в Кишиневе 2022-10-23T19:21 true PT0M57S

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в мире, кишинев, молдавия, марина таубер