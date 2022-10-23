https://ria.ru/20221023/protest-1826134182.html

Полиция задержала более десяти участников протеста оппозиции в Кишиневе

Полиция задержала более десяти участников протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 23.10.2022

Полиция задержала более десяти участников протеста оппозиции в Кишиневе

Полиция задержала более десяти участников антиправительственного протеста в Кишиневе, сообщил РИА Новости представитель оппозиционной партии "Шор" Дину Цуркану. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T21:54

2022-10-23T21:54

2022-10-23T23:27

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КИШИНЕВ, 23 окт — РИА Новости. Полиция задержала более десяти участников антиправительственного протеста в Кишиневе, сообщил РИА Новости представитель оппозиционной партии "Шор" Дину Цуркану.Он подчеркнул, что действия манифестантов были согласованы с властями и адвокаты обжалуют эти аресты. По его словам, акция протеста прошла успешно, поскольку ее участники цивилизованно подошли к требованиям полиции, хотя не получили того же в ответ.Очередная акция протеста оппозиционной партии "Шор" прошла в воскресенье в Кишиневе. Кордоны полиции не дали собравшимся пройти маршем по главному проспекту молдавской столицы, поэтому акция протеста переместилась к Генеральной прокуратуре, у входа в здание установили палатки. Полиция предупредила, что блокировать вход в здание можно не дольше четырех часов. На акции протеста была принята резолюция о создании народного правительства и трибунала. Правоохранительные органы попросили манифестантов переставить палатки более компактно, чтобы не блокировать вход в Генеральную прокуратуру и не мешать пешеходам. Организаторы пошли навстречу требованиям правоохранительных органов.Бессрочная акция протеста сторонников партии "Шор" проходила в Кишиневе с 18 сентября. В воскресенье во время очередного митинга протестующие установили палатки на центральной улице Кишинева, заблокировав движение транспорта. Через четыре часа полиция и спецназ попросили людей очистить проезжую часть, а затем начали принудительно демонтировать палатки.Власти Молдавии 13 октября утвердили новые правила проведения уличных акций на время действующего с 24 февраля режима чрезвычайного положения. Блокировать дороги во время протестов можно только в нерабочие дни, акции не должны продолжаться больше четырех часов. При серьезных нарушениях общественного порядка полиция имеет право потребовать от организаторов немедленно прекратить манифестацию.Возмущение протестующих вызывает беспрецедентный рост цен на газ, другие энергоресурсы и продукты, а также падение уровня жизни. Оппозиция обвиняет власти в неспособности справиться с кризисом, указывает на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении.Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление.

https://ria.ru/20221023/protestuyuschie-1826112748.html

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