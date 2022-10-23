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В Будапеште проходит акция протеста против низких зарплат учителей - РИА Новости, 23.10.2022
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В Будапеште проходит акция протеста против низких зарплат учителей
В Будапеште проходит акция протеста против низких зарплат учителей - РИА Новости, 23.10.2022
В Будапеште проходит акция протеста против низких зарплат учителей
Третий за месяц и четвертый с начала учебного года "протест учеников" против низких зарплат учителей проходит в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T20:45
2022-10-23T20:45
в мире
венгрия
будапешт
демократическая коалиция
евросоюз
экономика
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БУДАПЕШТ, 23 окт — РИА Новости. Третий за месяц и четвертый с начала учебного года "протест учеников" против низких зарплат учителей проходит в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.Ранее аналогичные протесты состоялись 2 сентября, в международный День учителя 5 октября и 14 октября. По оценкам организаторов - профсоюза педагогов и Объединенного движения студентов - в нынешней акции принимают участие около десяти тысяч человек.Протестуюшие прошли по центру Будапешта от площади Кальвина по мосту через Дунай к зданию Технического университета, где вечером запланирован концерт и выступления организаторов.К протесту присоединились представители оппозиционных партий - глава оппозиционной "Демократической коалиции" Клара Добрев изначально планировала в день праздника провести памятный марш, однако потом призвала сторонников присоединиться к "протесту учеников".Перед протестующими перед началом концерта выступил мэр Будапешта, член оппозиционной социалистической партии Гергей Карачонь, который в соцсетях тоже призывал выходить на улицы.Протестующие скандируют те же лозунги, что и на прошлых акциях - "Заплатите нашим учителям", "Нет учителя - нет будущего", "Сегодняшний флаг - это завтрашняя страна". Помимо старшеклассников и студентов, в акции участвуют взрослые и пожилые люди, некоторые из них с детьми дошкольного возраста. Дети, как и другие протестующие, несут плакаты. На одном из них написано "Кто будет меня учить, если не будет учителей".Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития, среди стран, входящих в нее, ниже чем в Венгрии зарплаты учителей в период с 2005 по 2020 гг. были только в Словакии. В Венгрии самый низкий показатель зарплат учителей относительно средней зарплаты выпускников высших учебных заведений - 60%. Как следствие доля учителей в возрасте до 30 лет в Венгрии является одной из самых низких в Европе и составляет менее 5 процентов, а средний возраст учителей составляет 53 года, сообщает портал Telex.Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге 13 октября сообщил, что зарплаты учителям будут повышаться ближайшие три года на 20-30%, в результате чего к 2025 году заработная плата учителей сможет достичь 80% от средней заработной платы выпускников. Этот план, по его словам, удастся реализовать, если Венгрия получит доступ к полагающимся ей средствам из фондов ЕС. Гуйяш подчеркнул, что повышение учительских зарплат является запланированной мерой и не связано с участившимися протестами.
https://ria.ru/20221014/sanktsii-1824099419.html
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"Протест учеников" в Будапеште против низких зарплат учителей
Третий за месяц и четвертый с начала учебного года "протест учеников" против низких зарплат учителей проходит в Будапеште
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в мире, венгрия, будапешт, демократическая коалиция, евросоюз, экономика
В мире, Венгрия, Будапешт, Демократическая коалиция, Евросоюз, Экономика
20:45 23.10.2022
 
В Будапеште проходит акция протеста против низких зарплат учителей

В Будапеште проходит третий за месяц "протест учеников" против низких зарплат учителей

Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 23 окт — РИА Новости. Третий за месяц и четвертый с начала учебного года "протест учеников" против низких зарплат учителей проходит в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее аналогичные протесты состоялись 2 сентября, в международный День учителя 5 октября и 14 октября. По оценкам организаторов - профсоюза педагогов и Объединенного движения студентов - в нынешней акции принимают участие около десяти тысяч человек.
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Протестуюшие прошли по центру Будапешта от площади Кальвина по мосту через Дунай к зданию Технического университета, где вечером запланирован концерт и выступления организаторов.
К протесту присоединились представители оппозиционных партий - глава оппозиционной "Демократической коалиции" Клара Добрев изначально планировала в день праздника провести памятный марш, однако потом призвала сторонников присоединиться к "протесту учеников".
Перед протестующими перед началом концерта выступил мэр Будапешта, член оппозиционной социалистической партии Гергей Карачонь, который в соцсетях тоже призывал выходить на улицы.
Протестующие скандируют те же лозунги, что и на прошлых акциях - "Заплатите нашим учителям", "Нет учителя - нет будущего", "Сегодняшний флаг - это завтрашняя страна". Помимо старшеклассников и студентов, в акции участвуют взрослые и пожилые люди, некоторые из них с детьми дошкольного возраста. Дети, как и другие протестующие, несут плакаты. На одном из них написано "Кто будет меня учить, если не будет учителей".
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Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития, среди стран, входящих в нее, ниже чем в Венгрии зарплаты учителей в период с 2005 по 2020 гг. были только в Словакии. В Венгрии самый низкий показатель зарплат учителей относительно средней зарплаты выпускников высших учебных заведений - 60%. Как следствие доля учителей в возрасте до 30 лет в Венгрии является одной из самых низких в Европе и составляет менее 5 процентов, а средний возраст учителей составляет 53 года, сообщает портал Telex.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге 13 октября сообщил, что зарплаты учителям будут повышаться ближайшие три года на 20-30%, в результате чего к 2025 году заработная плата учителей сможет достичь 80% от средней заработной платы выпускников. Этот план, по его словам, удастся реализовать, если Венгрия получит доступ к полагающимся ей средствам из фондов ЕС. Гуйяш подчеркнул, что повышение учительских зарплат является запланированной мерой и не связано с участившимися протестами.
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