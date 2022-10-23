В Будапеште проходит акция протеста против низких зарплат учителей
В Будапеште проходит третий за месяц "протест учеников" против низких зарплат учителей
БУДАПЕШТ, 23 окт — РИА Новости. Третий за месяц и четвертый с начала учебного года "протест учеников" против низких зарплат учителей проходит в Будапеште, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее аналогичные протесты состоялись 2 сентября, в международный День учителя 5 октября и 14 октября. По оценкам организаторов - профсоюза педагогов и Объединенного движения студентов - в нынешней акции принимают участие около десяти тысяч человек.
Протестуюшие прошли по центру Будапешта от площади Кальвина по мосту через Дунай к зданию Технического университета, где вечером запланирован концерт и выступления организаторов.
К протесту присоединились представители оппозиционных партий - глава оппозиционной "Демократической коалиции" Клара Добрев изначально планировала в день праздника провести памятный марш, однако потом призвала сторонников присоединиться к "протесту учеников".
Перед протестующими перед началом концерта выступил мэр Будапешта, член оппозиционной социалистической партии Гергей Карачонь, который в соцсетях тоже призывал выходить на улицы.
Протестующие скандируют те же лозунги, что и на прошлых акциях - "Заплатите нашим учителям", "Нет учителя - нет будущего", "Сегодняшний флаг - это завтрашняя страна". Помимо старшеклассников и студентов, в акции участвуют взрослые и пожилые люди, некоторые из них с детьми дошкольного возраста. Дети, как и другие протестующие, несут плакаты. На одном из них написано "Кто будет меня учить, если не будет учителей".
Согласно статистике Организации экономического сотрудничества и развития, среди стран, входящих в нее, ниже чем в Венгрии зарплаты учителей в период с 2005 по 2020 гг. были только в Словакии. В Венгрии самый низкий показатель зарплат учителей относительно средней зарплаты выпускников высших учебных заведений - 60%. Как следствие доля учителей в возрасте до 30 лет в Венгрии является одной из самых низких в Европе и составляет менее 5 процентов, а средний возраст учителей составляет 53 года, сообщает портал Telex.
Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш на правительственном брифинге 13 октября сообщил, что зарплаты учителям будут повышаться ближайшие три года на 20-30%, в результате чего к 2025 году заработная плата учителей сможет достичь 80% от средней заработной платы выпускников. Этот план, по его словам, удастся реализовать, если Венгрия получит доступ к полагающимся ей средствам из фондов ЕС. Гуйяш подчеркнул, что повышение учительских зарплат является запланированной мерой и не связано с участившимися протестами.