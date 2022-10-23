https://ria.ru/20221023/premer-1826087364.html

В Великобритании назвали причину провала всех современных премьер-министров

В Великобритании назвали причину провала всех современных премьер-министров - РИА Новости, 23.10.2022

В Великобритании назвали причину провала всех современных премьер-министров

Обязанности премьер-министра Великобритании стали невозможными для исполнения, заявил автор журнала The Economist. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T17:12

2022-10-23T17:12

2022-10-23T18:35

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тони блэр

лиз трасс

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Обязанности премьер-министра Великобритании стали невозможными для исполнения, заявил автор журнала The Economist. По его мнению, проблема череды неудачных премьерств в стране заключается не только и не столько в неправильно подобранных кадрах, сколько в ошибочно построенной системе власти.Автор статьи отметил, что если в начале XX века премьер-министр Великобритании мог проводить большую часть времени в собственном поместье, пока государственной работой занимались конкретные министерства, то современный глава правительства выполняет огромное количество функций."Они — главы правительства, партийные боссы, сборщики средств, докладчики в парламенте, иностранные посланники, консультанты в случае трагедий, местные депутаты, которые могут быть изгнаны своими избирателями, а теперь еще и борцы с чумой. Ни один премьер-министр не может выполнять все эти обязанности хорошо, и все они обязательно безнадежно провалятся на каком-то из этапов — свидетельством тому лишенный сочувствия визит миссис Мэй на дымящиеся руины Гренфелл-тауэр и запоздалый первоначальный ответ мистера Джонсона на пандемию", — поясняет издание.Также The Economist напомнила о высказывании экс-премьера Тони Блэра, который определил работу главы правительства Великобритании как "самый нервный, сбивающий с толку, заставляющий грызть ногти, вызывающий тошноту, вселяющий ужас, истощающий мужество опыт". С течением времени эти обязанности только увеличиваются.Кроме того, в статье сообщается о растущей путанице между функциями и обязанностями премьер-министра и президента, которые постепенно смешиваются в задачах главы британского правительства."Премьер-министры стали вести себя как президенты: они держат членов своего кабинета на коротком поводке, общаются со СМИ прежде, чем говорить со своими собственными депутатами, контролируют все, включая войны, с Даунинг-стрит, а на выборах проводят сугубо личные кампании", — отметил журнал.Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке. При этом она отметила, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.

https://ria.ru/20221023/trass-1826056867.html

https://ria.ru/20221023/velikobritaniya-1826040153.html

https://ria.ru/20221023/sunak-1826070447.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, риши сунак, тони блэр, лиз трасс, великобритания