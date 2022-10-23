https://ria.ru/20221023/premer-1826087364.html
В Великобритании назвали причину провала всех современных премьер-министров
В Великобритании назвали причину провала всех современных премьер-министров - РИА Новости, 23.10.2022
В Великобритании назвали причину провала всех современных премьер-министров
Обязанности премьер-министра Великобритании стали невозможными для исполнения, заявил автор журнала The Economist. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T17:12
2022-10-23T17:12
2022-10-23T18:35
в мире
риши сунак
тони блэр
лиз трасс
великобритания
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Обязанности премьер-министра Великобритании стали невозможными для исполнения, заявил автор журнала The Economist. По его мнению, проблема череды неудачных премьерств в стране заключается не только и не столько в неправильно подобранных кадрах, сколько в ошибочно построенной системе власти.Автор статьи отметил, что если в начале XX века премьер-министр Великобритании мог проводить большую часть времени в собственном поместье, пока государственной работой занимались конкретные министерства, то современный глава правительства выполняет огромное количество функций."Они — главы правительства, партийные боссы, сборщики средств, докладчики в парламенте, иностранные посланники, консультанты в случае трагедий, местные депутаты, которые могут быть изгнаны своими избирателями, а теперь еще и борцы с чумой. Ни один премьер-министр не может выполнять все эти обязанности хорошо, и все они обязательно безнадежно провалятся на каком-то из этапов — свидетельством тому лишенный сочувствия визит миссис Мэй на дымящиеся руины Гренфелл-тауэр и запоздалый первоначальный ответ мистера Джонсона на пандемию", — поясняет издание.Также The Economist напомнила о высказывании экс-премьера Тони Блэра, который определил работу главы правительства Великобритании как "самый нервный, сбивающий с толку, заставляющий грызть ногти, вызывающий тошноту, вселяющий ужас, истощающий мужество опыт". С течением времени эти обязанности только увеличиваются.Кроме того, в статье сообщается о растущей путанице между функциями и обязанностями премьер-министра и президента, которые постепенно смешиваются в задачах главы британского правительства."Премьер-министры стали вести себя как президенты: они держат членов своего кабинета на коротком поводке, общаются со СМИ прежде, чем говорить со своими собственными депутатами, контролируют все, включая войны, с Даунинг-стрит, а на выборах проводят сугубо личные кампании", — отметил журнал.Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке. При этом она отметила, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.
https://ria.ru/20221023/trass-1826056867.html
https://ria.ru/20221023/velikobritaniya-1826040153.html
https://ria.ru/20221023/sunak-1826070447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, риши сунак, тони блэр, лиз трасс, великобритания
В мире, Риши Сунак, Тони Блэр, Лиз Трасс, Великобритания
17:12 23.10.2022 (обновлено: 18:35 23.10.2022)
В Великобритании назвали причину провала всех современных премьер-министров
The Economist: работа премьер-министра современной Великобритании стала невозможной
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.
Обязанности премьер-министра Великобритании стали невозможными для исполнения, заявил автор журнала The Economist
.
По его мнению, проблема череды неудачных премьерств в стране заключается не только и не столько в неправильно подобранных кадрах, сколько в ошибочно построенной системе власти.
Автор статьи отметил, что если в начале XX века премьер-министр Великобритании мог проводить большую часть времени в собственном поместье, пока государственной работой занимались конкретные министерства, то современный глава правительства выполняет огромное количество функций.
"Они — главы правительства, партийные боссы, сборщики средств, докладчики в парламенте, иностранные посланники, консультанты в случае трагедий, местные депутаты, которые могут быть изгнаны своими избирателями, а теперь еще и борцы с чумой. Ни один премьер-министр не может выполнять все эти обязанности хорошо, и все они обязательно безнадежно провалятся на каком-то из этапов — свидетельством тому лишенный сочувствия визит миссис Мэй на дымящиеся руины Гренфелл-тауэр и запоздалый первоначальный ответ мистера Джонсона на пандемию", — поясняет издание.
Также The Economist напомнила о высказывании экс-премьера Тони Блэра
, который определил работу главы правительства Великобритании как "самый нервный, сбивающий с толку, заставляющий грызть ногти, вызывающий тошноту, вселяющий ужас, истощающий мужество опыт". С течением времени эти обязанности только увеличиваются.
Кроме того, в статье сообщается о растущей путанице между функциями и обязанностями премьер-министра и президента, которые постепенно смешиваются в задачах главы британского правительства.
"Премьер-министры стали вести себя как президенты: они держат членов своего кабинета на коротком поводке, общаются со СМИ прежде, чем говорить со своими собственными депутатами, контролируют все, включая войны, с Даунинг-стрит, а на выборах проводят сугубо личные кампании", — отметил журнал.
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс 20 октября заявила о своей отставке. При этом она отметила, что останется на посту главы кабинета, пока не изберут ее преемника. На момент объявления о своем решении она занимала должность всего 44 дня, став премьером с самым коротким сроком пребывания в должности в британской истории.