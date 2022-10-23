https://ria.ru/20221023/premer-1826022649.html

Немцы осадили премьера Украины после его требований об оружии

Немцы осадили премьера Украины после его требований об оружии - РИА Новости, 23.10.2022

Немцы осадили премьера Украины после его требований об оружии

Читатели немецкого издания Spiegel остались недовольны требованием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поставить Киеву дополнительное ПВО. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T10:08

2022-10-23T10:08

2022-10-23T16:22

в мире

денис шмыгаль

джо байден

украина

киев

германия

евросоюз

нато

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel остались недовольны требованием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поставить Киеву дополнительное ПВО."Дошло уже до того, что Украина требует, требует, требует, требует и т. д. и т. п., а Германия должна это выполнить! А правительство заявляет, что население должно готовиться к потере благосостояния! Отлично!" — пожаловался Michael-tLriuRang."Эта военная лексика по-прежнему не дает мне покоя. Почему они "требуют", разве они не должны "просить"?" — поинтересовался OmaistdieBeste."Требования. Запрос может быть уместен. С чисто социальной точки зрения, Украина становится все более непривлекательной для меня в плане вступления в ЕС, и это уже было в случае с г-ном Мельником. Типичный восточноевропейский жаргон", — отметил Werner-KhXdsTMnR."Они будут продолжать требовать, это никогда не закончится", — прокомментировал один из читателей."Возможно, украинские вояки могли бы начать думать о том, как найти решение проблемы путем переговоров из этой запутанной ситуации. Постоянные требования и растраты миллионов и миллиардов не могут быть решением проблемы", — подытожил Eberhard-0n6sa-UnR.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20221023/respublikantsy-1826000358.html

https://ria.ru/20221022/ukraina-1825969220.html

украина

киев

германия

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в мире, денис шмыгаль, джо байден, украина, киев, германия, евросоюз, нато