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Немцы осадили премьера Украины после его требований об оружии - РИА Новости, 23.10.2022
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Немцы осадили премьера Украины после его требований об оружии
Немцы осадили премьера Украины после его требований об оружии - РИА Новости, 23.10.2022
Немцы осадили премьера Украины после его требований об оружии
Читатели немецкого издания Spiegel остались недовольны требованием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поставить Киеву дополнительное ПВО. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T10:08
2022-10-23T16:22
в мире
денис шмыгаль
джо байден
украина
киев
германия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel остались недовольны требованием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поставить Киеву дополнительное ПВО."Дошло уже до того, что Украина требует, требует, требует, требует и т. д. и т. п., а Германия должна это выполнить! А правительство заявляет, что население должно готовиться к потере благосостояния! Отлично!" — пожаловался Michael-tLriuRang."Эта военная лексика по-прежнему не дает мне покоя. Почему они "требуют", разве они не должны "просить"?" — поинтересовался OmaistdieBeste."Требования. Запрос может быть уместен. С чисто социальной точки зрения, Украина становится все более непривлекательной для меня в плане вступления в ЕС, и это уже было в случае с г-ном Мельником. Типичный восточноевропейский жаргон", — отметил Werner-KhXdsTMnR."Они будут продолжать требовать, это никогда не закончится", — прокомментировал один из читателей."Возможно, украинские вояки могли бы начать думать о том, как найти решение проблемы путем переговоров из этой запутанной ситуации. Постоянные требования и растраты миллионов и миллиардов не могут быть решением проблемы", — подытожил Eberhard-0n6sa-UnR.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20221023/respublikantsy-1826000358.html
https://ria.ru/20221022/ukraina-1825969220.html
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в мире, денис шмыгаль, джо байден, украина, киев, германия, евросоюз, нато
В мире, Денис Шмыгаль, Джо Байден, Украина, Киев, Германия, Евросоюз, НАТО
10:08 23.10.2022 (обновлено: 16:22 23.10.2022)
 
Немцы осадили премьера Украины после его требований об оружии

Читатели Spiegel раскритиковали требование премьера Украины Шмыгаля о поставках оружия

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает на съезде партии "Слуга народа" в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает на съезде партии Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступает на съезде партии "Слуга народа" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Читатели немецкого издания Spiegel остались недовольны требованием премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поставить Киеву дополнительное ПВО.
"Дошло уже до того, что Украина требует, требует, требует, требует и т. д. и т. п., а Германия должна это выполнить! А правительство заявляет, что население должно готовиться к потере благосостояния! Отлично!" — пожаловался Michael-tLriuRang.
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"Эта военная лексика по-прежнему не дает мне покоя. Почему они "требуют", разве они не должны "просить"?" — поинтересовался OmaistdieBeste.
"Требования. Запрос может быть уместен. С чисто социальной точки зрения, Украина становится все более непривлекательной для меня в плане вступления в ЕС, и это уже было в случае с г-ном Мельником. Типичный восточноевропейский жаргон", — отметил Werner-KhXdsTMnR.
"Они будут продолжать требовать, это никогда не закончится", — прокомментировал один из читателей.

"Г-н Шмыгаль, а есть ли другие страны, у которых вы требуете военное оборудование и боеприпасы? Определение слова "пожалуйста" вам известно?" — написал AchimV6Gf4G.

"Возможно, украинские вояки могли бы начать думать о том, как найти решение проблемы путем переговоров из этой запутанной ситуации. Постоянные требования и растраты миллионов и миллиардов не могут быть решением проблемы", — подытожил Eberhard-0n6sa-UnR.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно подчеркивала, что поставки западной военной техники только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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