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Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, два танка, девять бронемашин, два беспилотника и артиллерийскую установку, заявила Народная... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T11:00
2022-10-23T11:00
2022-10-23T11:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, два танка, девять бронемашин, два беспилотника и артиллерийскую установку, заявила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-мм гаубица 2С3 "Акация", два танка (Т-72Б), девять единиц бронированной техники, в том числе британская бронемашина "Husky TSV", в воздухе сбито два БпЛА противника… Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ потеряли до 40 человек за сутки, два танка и девять бронемашин