https://ria.ru/20221023/poteri-1826029579.html

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР

Украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, два танка, девять бронемашин, два беспилотника и артиллерийскую установку, заявила Народная... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T11:00

2022-10-23T11:00

2022-10-23T11:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, два танка, девять бронемашин, два беспилотника и артиллерийскую установку, заявила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-мм гаубица 2С3 "Акация", два танка (Т-72Б), девять единиц бронированной техники, в том числе британская бронемашина "Husky TSV", в воздухе сбито два БпЛА противника… Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.

https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины