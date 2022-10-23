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Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/poteri-1826029579.html
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР
Украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, два танка, девять бронемашин, два беспилотника и артиллерийскую установку, заявила Народная... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T11:00
2022-10-23T11:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, два танка, девять бронемашин, два беспилотника и артиллерийскую установку, заявила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-мм гаубица 2С3 "Акация", два танка (Т-72Б), девять единиц бронированной техники, в том числе британская бронемашина "Husky TSV", в воздухе сбито два БпЛА противника… Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
https://ria.ru/20221023/provokatsiya-1825967691.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
11:00 23.10.2022
 
Украинские войска потеряли до 40 человек за сутки, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что ВСУ потеряли до 40 человек за сутки, два танка и девять бронемашин

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 40 человек личного состава, два танка, девять бронемашин, два беспилотника и артиллерийскую установку, заявила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: 152-мм гаубица 2С3 "Акация", два танка (Т-72Б), девять единиц бронированной техники, в том числе британская бронемашина "Husky TSV", в воздухе сбито два БпЛА противника… Потери в живой силе противника составили до 40 человек", - говорится в сообщении ведомства в Telegram -канале.
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Киевский режим готовит провокацию с "грязной бомбой" на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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