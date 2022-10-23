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В Киеве предупредили об "ужасных последствиях" медлительности ЕС - РИА Новости, 23.10.2022
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В Киеве предупредили об "ужасных последствиях" медлительности ЕС
В Киеве предупредили об "ужасных последствиях" медлительности ЕС - РИА Новости, 23.10.2022
В Киеве предупредили об "ужасных последствиях" медлительности ЕС
Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги, предупредил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T02:21
2022-10-23T02:21
украина
еврокомиссия
евросоюз
денис шмыгаль
в мире
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги, предупредил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday премьер-министр страны Денис Шмыгаль.Речь идет о финансировании в рамках обещанных девяти миллиардов евро, пояснил он."Нам (Украине – Прим. ред.) это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии", - заявил Шмыгаль.Большая часть финансовой помощи, как утверждает премьер, направляется на удовлетворение социальных нужд. Любая задержка может обернуться "ужасными последствиями", предупредил он, добавив, что при "крайне негативном сценарии" украинцы столкнутся с невыплатой пенсий и зарплат.Еврокомиссия в мае анонсировала предоставление Украине поддержки в размере до 9 миллиардов евро. Один миллиард из этой суммы был перечислен в августе. В октябре было согласовано выделение еще пяти миллиардов евро, два из них Киев получил 18 октября. Оставшиеся деньги из этого согласованного транша, как сообщалось ранее, могут быть перечислены в ноябре и декабре. Выделение еще трех миллиардов евро из анонсированного в мае общего пакета макрофинансовой помощи пока остается несогласованным. Работа над этим траншем продолжается, Еврокомиссия намерена предоставить его до конца года.Кабинет министров Украины 13 сентября одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
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украина, еврокомиссия, евросоюз, денис шмыгаль, в мире
Украина, Еврокомиссия, Евросоюз, Денис Шмыгаль, В мире
02:21 23.10.2022
 
В Киеве предупредили об "ужасных последствиях" медлительности ЕС

Премьер Украины Шмыгаль: задержка траншей со стороны ЕС грозит невыплатой зарплат и пенсий

CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped imageПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
CC BY 4.0 / Кабинет министров Украины / Cropped image
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Евросоюз перестанет выделять Киеву деньги, предупредил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Sunday премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Речь идет о финансировании в рамках обещанных девяти миллиардов евро, пояснил он.
"Нам (Украине – Прим. ред.) это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Мы уже исчерпали все возможности экономии", - заявил Шмыгаль.
Большая часть финансовой помощи, как утверждает премьер, направляется на удовлетворение социальных нужд. Любая задержка может обернуться "ужасными последствиями", предупредил он, добавив, что при "крайне негативном сценарии" украинцы столкнутся с невыплатой пенсий и зарплат.
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Еврокомиссия в мае анонсировала предоставление Украине поддержки в размере до 9 миллиардов евро. Один миллиард из этой суммы был перечислен в августе. В октябре было согласовано выделение еще пяти миллиардов евро, два из них Киев получил 18 октября. Оставшиеся деньги из этого согласованного транша, как сообщалось ранее, могут быть перечислены в ноябре и декабре. Выделение еще трех миллиардов евро из анонсированного в мае общего пакета макрофинансовой помощи пока остается несогласованным. Работа над этим траншем продолжается, Еврокомиссия намерена предоставить его до конца года.
Кабинет министров Украины 13 сентября одобрил бюджет на 2023 год с дефицитом на уровне 20% ВВП. Шмыгаль отмечал, что проект госбюджета предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,9 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
 
УкраинаЕврокомиссияЕвросоюзДенис ШмыгальВ мире
 
 
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