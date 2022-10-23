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Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/plennye-1825998623.html
Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными
Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными - РИА Новости, 23.10.2022
Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными
Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T03:04
2022-10-23T08:47
специальная военная операция на украине
анна сорока
дарья морозова
денис пушилин
луганская народная республика
украина
россия
донбасс
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, освобожденными в пятницу из украинского плена."Превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке", - заявила Сорока.Советник назвала Украину государством, занимающимся терроризмом в отношении жителей Донбасса и "в отношении в целом людей"."Идут тяжело"Переговоры с властями Украины по вопросу обмена военнопленных идут тяжело, заявила также Анна Сорока."Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся", - сказала она, комментируя освобождение из украинского плена двух военнослужащих Народной милиции ЛНР.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица. Власти ЛНР подтвердили возвращение из плена двоих военнослужащих республики.Киевский режим пытает всехВсе побывавшие в плену у киевского режима бойцы ДНР и ЛНР прошли через пытки, сообщила ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Мы, естественно, всех ребят проинтервьюировали и мы понимаем, что ко всем 100% освобожденных применялись пытки. На основании их опроса мы обратились в Международный Комитет Красного Креста, также в ООН по правам человека и помимо этого уведомили все компетентные органы, Следственный комитет и военную прокуратуру Российской Федерации", - сказала Морозова журналистам.Бросили на позицииРанее разведывательная группа вооруженных сил России на криворожском направлении взяла в плен брошенного своими бойца украинских вооруженных формирований, который вынужден был ночевать в поле.РИА Новости получило кадры с тепловизора беспилотника, обнаружившего боевика.После выхода разведгруппы на ночное задание на криворожском направлении, беспилотник с тепловизором засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины. Им оказался украинский военнослужащий. Он сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике, и его просто бросили на позиции.Пленный рассказал, что он шел какое-то время в неизвестном направлении и в итоге лег спать, так как сильно устал. По информации очевидцев, пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и не будет вынужден продолжать сражаться.Денацификация и демилитаризацияРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221022/naemniki-1825943855.html
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луганская народная республика
украина
россия
донбасс
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анна сорока, дарья морозова, денис пушилин, луганская народная республика, украина, россия, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Анна Сорока, Дарья Морозова, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Донбасс
03:04 23.10.2022 (обновлено: 08:47 23.10.2022)
 
Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными

Советник главы ЛНР Сорока сообщила об убийстве бойцами ВСУ раненых военнопленных

© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ на бронетранспортере
Солдаты ВСУ на бронетранспортере - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ на бронетранспортере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, освобожденными в пятницу из украинского плена.
"Превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке", - заявила Сорока.
Советник назвала Украину государством, занимающимся терроризмом в отношении жителей Донбасса и "в отношении в целом людей".
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"Идут тяжело"

Переговоры с властями Украины по вопросу обмена военнопленных идут тяжело, заявила также Анна Сорока.

"Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся", - сказала она, комментируя освобождение из украинского плена двух военнослужащих Народной милиции ЛНР.

Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица. Власти ЛНР подтвердили возвращение из плена двоих военнослужащих республики.
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Киевский режим пытает всех

Все побывавшие в плену у киевского режима бойцы ДНР и ЛНР прошли через пытки, сообщила ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

"Мы, естественно, всех ребят проинтервьюировали и мы понимаем, что ко всем 100% освобожденных применялись пытки. На основании их опроса мы обратились в Международный Комитет Красного Креста, также в ООН по правам человека и помимо этого уведомили все компетентные органы, Следственный комитет и военную прокуратуру Российской Федерации", - сказала Морозова журналистам.
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Бросили на позиции

Ранее разведывательная группа вооруженных сил России на криворожском направлении взяла в плен брошенного своими бойца украинских вооруженных формирований, который вынужден был ночевать в поле.

РИА Новости получило кадры с тепловизора беспилотника, обнаружившего боевика.

После выхода разведгруппы на ночное задание на криворожском направлении, беспилотник с тепловизором засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины. Им оказался украинский военнослужащий. Он сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике, и его просто бросили на позиции.

Пленный рассказал, что он шел какое-то время в неизвестном направлении и в итоге лег спать, так как сильно устал. По информации очевидцев, пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и не будет вынужден продолжать сражаться.
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Денацификация и демилитаризация

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
 
Специальная военная операция на УкраинеАнна СорокаДарья МорозоваДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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