03:04 23.10.2022 (обновлено: 08:47 23.10.2022)
Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными
Советник главы ЛНР Сорока сообщила об убийстве бойцами ВСУ раненых военнопленных
© AP Photo / Emilio MorenattiСолдаты ВСУ на бронетранспортере
© AP Photo / Emilio Morenatti
Солдаты ВСУ на бронетранспортере. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, освобожденными в пятницу из украинского плена.
"Превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке", - заявила Сорока.
"Идут тяжело"
Переговоры с властями Украины по вопросу обмена военнопленных идут тяжело, заявила также Анна Сорока.
"Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся", - сказала она, комментируя освобождение из украинского плена двух военнослужащих Народной милиции ЛНР.
Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица. Власти ЛНР подтвердили возвращение из плена двоих военнослужащих республики.
"Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся", - сказала она, комментируя освобождение из украинского плена двух военнослужащих Народной милиции ЛНР.
Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица. Власти ЛНР подтвердили возвращение из плена двоих военнослужащих республики.
Киевский режим пытает всех
Все побывавшие в плену у киевского режима бойцы ДНР и ЛНР прошли через пытки, сообщила ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
"Мы, естественно, всех ребят проинтервьюировали и мы понимаем, что ко всем 100% освобожденных применялись пытки. На основании их опроса мы обратились в Международный Комитет Красного Креста, также в ООН по правам человека и помимо этого уведомили все компетентные органы, Следственный комитет и военную прокуратуру Российской Федерации", - сказала Морозова журналистам.
"Мы, естественно, всех ребят проинтервьюировали и мы понимаем, что ко всем 100% освобожденных применялись пытки. На основании их опроса мы обратились в Международный Комитет Красного Креста, также в ООН по правам человека и помимо этого уведомили все компетентные органы, Следственный комитет и военную прокуратуру Российской Федерации", - сказала Морозова журналистам.
Бросили на позиции
Ранее разведывательная группа вооруженных сил России на криворожском направлении взяла в плен брошенного своими бойца украинских вооруженных формирований, который вынужден был ночевать в поле.
РИА Новости получило кадры с тепловизора беспилотника, обнаружившего боевика.
После выхода разведгруппы на ночное задание на криворожском направлении, беспилотник с тепловизором засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины. Им оказался украинский военнослужащий. Он сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике, и его просто бросили на позиции.
Пленный рассказал, что он шел какое-то время в неизвестном направлении и в итоге лег спать, так как сильно устал. По информации очевидцев, пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и не будет вынужден продолжать сражаться.
РИА Новости получило кадры с тепловизора беспилотника, обнаружившего боевика.
После выхода разведгруппы на ночное задание на криворожском направлении, беспилотник с тепловизором засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины. Им оказался украинский военнослужащий. Он сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике, и его просто бросили на позиции.
Пленный рассказал, что он шел какое-то время в неизвестном направлении и в итоге лег спать, так как сильно устал. По информации очевидцев, пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и не будет вынужден продолжать сражаться.
Денацификация и демилитаризация
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.