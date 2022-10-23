https://ria.ru/20221023/plennye-1825998623.html

Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными

Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными - РИА Новости, 23.10.2022

Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными

Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T03:04

2022-10-23T03:04

2022-10-23T08:47

специальная военная операция на украине

анна сорока

дарья морозова

денис пушилин

луганская народная республика

украина

россия

донбасс

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, освобожденными в пятницу из украинского плена."Превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке", - заявила Сорока.Советник назвала Украину государством, занимающимся терроризмом в отношении жителей Донбасса и "в отношении в целом людей"."Идут тяжело"Переговоры с властями Украины по вопросу обмена военнопленных идут тяжело, заявила также Анна Сорока."Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся", - сказала она, комментируя освобождение из украинского плена двух военнослужащих Народной милиции ЛНР.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица. Власти ЛНР подтвердили возвращение из плена двоих военнослужащих республики.Киевский режим пытает всехВсе побывавшие в плену у киевского режима бойцы ДНР и ЛНР прошли через пытки, сообщила ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова."Мы, естественно, всех ребят проинтервьюировали и мы понимаем, что ко всем 100% освобожденных применялись пытки. На основании их опроса мы обратились в Международный Комитет Красного Креста, также в ООН по правам человека и помимо этого уведомили все компетентные органы, Следственный комитет и военную прокуратуру Российской Федерации", - сказала Морозова журналистам.Бросили на позицииРанее разведывательная группа вооруженных сил России на криворожском направлении взяла в плен брошенного своими бойца украинских вооруженных формирований, который вынужден был ночевать в поле.РИА Новости получило кадры с тепловизора беспилотника, обнаружившего боевика.После выхода разведгруппы на ночное задание на криворожском направлении, беспилотник с тепловизором засек человека, лежащего в поле рядом с воронкой от мины. Им оказался украинский военнослужащий. Он сдался разведчикам в плен и рассказал, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике, и его просто бросили на позиции.Пленный рассказал, что он шел какое-то время в неизвестном направлении и в итоге лег спать, так как сильно устал. По информации очевидцев, пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и не будет вынужден продолжать сражаться.Денацификация и демилитаризацияРоссия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Перед Вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221022/naemniki-1825943855.html

https://ria.ru/20221022/artilleriya-1825842892.html

https://ria.ru/20221022/mariupol-1825836802.html

https://ria.ru/20220805/sud-1807386912.html

луганская народная республика

украина

россия

донбасс

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анна сорока, дарья морозова, денис пушилин, луганская народная республика, украина, россия, донбасс