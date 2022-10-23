https://ria.ru/20221023/plennye-1825985677.html

Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными

Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными - РИА Новости, 23.10.2022

Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными

Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи, заявила... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T00:25

2022-10-23T00:25

2022-10-23T08:48

специальная военная операция на украине

анна сорока

луганская народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи, заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, освобожденными в пятницу из украинского плена.Советник назвала Украину государством, занимающимся терроризмом в отношении жителей Донбасса и "в отношении в целом людей". "Потому что все, что они развязали за последние восемь лет, все это страшные последствия этой войны, мы сейчас их расхлебываем", - добавила она.Ранее РИА Новости сообщили об освобождении двоих военнослужащих НМ ЛНР из украинского плена. Они вернулись в Луганск и смогли встретиться со своими родными. В пресс-службе минобороны республики уточнили, что власти России и непосредственно ЛНР продолжают интенсивную работу по освобождению военнослужащих, попавших в плен.

https://ria.ru/20220805/sud-1807386912.html

луганская народная республика

украина

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анна сорока, луганская народная республика, украина