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Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/plennye-1825985677.html
Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными
Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными - РИА Новости, 23.10.2022
Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными
Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи, заявила... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T00:25
2022-10-23T08:48
специальная военная операция на украине
анна сорока
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи, заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, освобожденными в пятницу из украинского плена.Советник назвала Украину государством, занимающимся терроризмом в отношении жителей Донбасса и "в отношении в целом людей". "Потому что все, что они развязали за последние восемь лет, все это страшные последствия этой войны, мы сейчас их расхлебываем", - добавила она.Ранее РИА Новости сообщили об освобождении двоих военнослужащих НМ ЛНР из украинского плена. Они вернулись в Луганск и смогли встретиться со своими родными. В пресс-службе минобороны республики уточнили, что власти России и непосредственно ЛНР продолжают интенсивную работу по освобождению военнослужащих, попавших в плен.
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анна сорока, луганская народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Анна Сорока, Луганская Народная Республика, Украина
00:25 23.10.2022 (обновлено: 08:48 23.10.2022)
 
Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными

Советник главы ЛНР Сорока: ВСУ убивают раненых военнопленных, чтобы не помогать им

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи, заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, освобожденными в пятницу из украинского плена.

"Один из них (освобожденных военнопленных) рассказал о том, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке", - заявила Сорока.

Советник назвала Украину государством, занимающимся терроризмом в отношении жителей Донбасса и "в отношении в целом людей". "Потому что все, что они развязали за последние восемь лет, все это страшные последствия этой войны, мы сейчас их расхлебываем", - добавила она.
Ранее РИА Новости сообщили об освобождении двоих военнослужащих НМ ЛНР из украинского плена. Они вернулись в Луганск и смогли встретиться со своими родными. В пресс-службе минобороны республики уточнили, что власти России и непосредственно ЛНР продолжают интенсивную работу по освобождению военнослужащих, попавших в плен.
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