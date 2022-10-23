00:25 23.10.2022 (обновлено: 08:48 23.10.2022)
Советник главы ЛНР рассказала об обращении ВСУ с ранеными пленными
Советник главы ЛНР Сорока: ВСУ убивают раненых военнопленных, чтобы не помогать им
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские военные нередко убивают на поле боя раненых военнопленных, чтобы не тратить время на их транспортировку и оказание медицинской помощи, заявила советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока после общения с двумя бойцами Народной милиции ЛНР, освобожденными в пятницу из украинского плена.
"Один из них (освобожденных военнопленных) рассказал о том, что если в процессе пленения человек ранен, то превалируют случаи, когда человека просто убивают. Чтобы не возиться, не оказывать медицинскую помощь, чтобы не было проблем при транспортировке", - заявила Сорока.
Советник назвала Украину государством, занимающимся терроризмом в отношении жителей Донбасса и "в отношении в целом людей". "Потому что все, что они развязали за последние восемь лет, все это страшные последствия этой войны, мы сейчас их расхлебываем", - добавила она.
Ранее РИА Новости сообщили об освобождении двоих военнослужащих НМ ЛНР из украинского плена. Они вернулись в Луганск и смогли встретиться со своими родными. В пресс-службе минобороны республики уточнили, что власти России и непосредственно ЛНР продолжают интенсивную работу по освобождению военнослужащих, попавших в плен.