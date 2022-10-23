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Раненный в ногу журналист Пегов рассказал о своем самочувствии - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/pegov-1826121500.html
Раненный в ногу журналист Пегов рассказал о своем самочувствии
Раненный в ногу журналист Пегов рассказал о своем самочувствии - РИА Новости, 23.10.2022
Раненный в ногу журналист Пегов рассказал о своем самочувствии
Раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил после операции, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T20:15
2022-10-23T20:43
специальная военная операция на украине
донбасс
семен пегов
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил после операции, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей.Ранее в соцсетях появились сообщения о ранении военкора Пегова под Донецком, его госпитализировали с ранением ноги. Врач, оперировавший Пегова, сообщил, что состояние журналиста не вызывает опасений."Все хорошо. Работали на передовой, уже возвращались обратно, был обстрел… Двигались оперативно… Всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно. Но главное, что не "Лепесток", ноги целы, все цело. Спасибо врачам донецким, они лучшие", - сказал Пегов журналистам.
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донбасс
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Раненый журналист Семен Пегов после операции
Раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил после операции, что с ним "все хорошо", поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей
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донбасс, семен пегов
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Семен Пегов
20:15 23.10.2022 (обновлено: 20:43 23.10.2022)
 
Раненный в ногу журналист Пегов рассказал о своем самочувствии

Раненный в ногу военкор Пегов сообщил журналистам после операции, что с ним все хорошо

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил после операции, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей.
Ранее в соцсетях появились сообщения о ранении военкора Пегова под Донецком, его госпитализировали с ранением ноги. Врач, оперировавший Пегова, сообщил, что состояние журналиста не вызывает опасений.
Раненая журналистка об обстреле ВСУ переправы возле Антоновского моста - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 13:59
Журналист спас юную коллегу в Херсоне, накрыв собой во время обстрела
"Все хорошо. Работали на передовой, уже возвращались обратно, был обстрел… Двигались оперативно… Всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно. Но главное, что не "Лепесток", ноги целы, все цело. Спасибо врачам донецким, они лучшие", - сказал Пегов журналистам.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассСемен Пегов
 
 
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