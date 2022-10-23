https://ria.ru/20221023/pegov-1826121500.html

Раненный в ногу журналист Пегов рассказал о своем самочувствии

Раненный в ногу журналист Пегов рассказал о своем самочувствии - РИА Новости, 23.10.2022

Раненный в ногу журналист Пегов рассказал о своем самочувствии

Раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил после операции, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T20:15

2022-10-23T20:15

2022-10-23T20:43

специальная военная операция на украине

донбасс

семен пегов

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил после операции, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей.Ранее в соцсетях появились сообщения о ранении военкора Пегова под Донецком, его госпитализировали с ранением ноги. Врач, оперировавший Пегова, сообщил, что состояние журналиста не вызывает опасений."Все хорошо. Работали на передовой, уже возвращались обратно, был обстрел… Двигались оперативно… Всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно. Но главное, что не "Лепесток", ноги целы, все цело. Спасибо врачам донецким, они лучшие", - сказал Пегов журналистам.

https://ria.ru/20221021/kherson-1825666244.html

донбасс

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Раненый журналист Семен Пегов после операции Раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил после операции, что с ним "все хорошо", поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей 2022-10-23T20:15 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, семен пегов