https://ria.ru/20221023/pegov-1826121500.html
Раненный в ногу журналист Пегов рассказал о своем самочувствии
Раненный в ногу журналист Пегов рассказал о своем самочувствии - РИА Новости, 23.10.2022
Раненный в ногу журналист Пегов рассказал о своем самочувствии
Раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил после операции, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T20:15
2022-10-23T20:15
2022-10-23T20:43
специальная военная операция на украине
донбасс
семен пегов
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил после операции, что с ним все хорошо, поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей.Ранее в соцсетях появились сообщения о ранении военкора Пегова под Донецком, его госпитализировали с ранением ноги. Врач, оперировавший Пегова, сообщил, что состояние журналиста не вызывает опасений."Все хорошо. Работали на передовой, уже возвращались обратно, был обстрел… Двигались оперативно… Всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно. Но главное, что не "Лепесток", ноги целы, все цело. Спасибо врачам донецким, они лучшие", - сказал Пегов журналистам.
https://ria.ru/20221021/kherson-1825666244.html
донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Раненый журналист Семен Пегов после операции
Раненный в ногу журналист Семен Пегов сообщил после операции, что с ним "все хорошо", поблагодарил за оказанную помощь донецких врачей
2022-10-23T20:15
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PT0M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, семен пегов
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Семен Пегов
20:15 23.10.2022 (обновлено: 20:43 23.10.2022)
Раненный в ногу журналист Пегов рассказал о своем самочувствии
Раненный в ногу военкор Пегов сообщил журналистам после операции, что с ним все хорошо