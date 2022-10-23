https://ria.ru/20221023/pegov-1826121114.html
Врач рассказал о состоянии журналиста Пегова, раненного под Донецком
Врач рассказал о состоянии журналиста Пегова, раненного под Донецком - РИА Новости, 23.10.2022
Врач рассказал о состоянии журналиста Пегова, раненного под Донецком
Врач, оперировавший пострадавшего Семена Пегова, сообщил в воскресенье журналистам, что его состояние не вызывает опасений. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T20:13
2022-10-23T20:13
2022-10-23T20:20
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
семен пегов
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Врач, оперировавший пострадавшего Семена Пегова, сообщил в воскресенье журналистам, что его состояние не вызывает опасений.Ранее в соцсетях появились сообщения о ранении военкора Пегова под Донецком, его госпитализировали с ранением ноги, угрозы для жизни не было.
https://ria.ru/20221015/korrespondent-1824336191.html
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донецк, донецкая народная республика, семен пегов
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Семен Пегов
20:13 23.10.2022 (обновлено: 20:20 23.10.2022)
Врач рассказал о состоянии журналиста Пегова, раненного под Донецком
Оперировавший Пегова врач заявил, что состояние журналиста не вызывает опасений