https://ria.ru/20221023/pegov-1826121114.html

Врач рассказал о состоянии журналиста Пегова, раненного под Донецком

Врач рассказал о состоянии журналиста Пегова, раненного под Донецком - РИА Новости, 23.10.2022

Врач рассказал о состоянии журналиста Пегова, раненного под Донецком

Врач, оперировавший пострадавшего Семена Пегова, сообщил в воскресенье журналистам, что его состояние не вызывает опасений. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T20:13

2022-10-23T20:13

2022-10-23T20:20

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

семен пегов

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Врач, оперировавший пострадавшего Семена Пегова, сообщил в воскресенье журналистам, что его состояние не вызывает опасений.Ранее в соцсетях появились сообщения о ранении военкора Пегова под Донецком, его госпитализировали с ранением ноги, угрозы для жизни не было.

https://ria.ru/20221015/korrespondent-1824336191.html

донецк

донецкая народная республика

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2022

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донецк, донецкая народная республика, семен пегов