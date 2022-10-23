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NR раскрыл ошибки США в отношении России - РИА Новости, 23.10.2022
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NR раскрыл ошибки США в отношении России
NR раскрыл ошибки США в отношении России - РИА Новости, 23.10.2022
NR раскрыл ошибки США в отношении России
Пределы участия США в украинском кризисе непонятны, а исход осложняется невозможностью создать в постсоветской республике самодостаточное государство, заявил... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T18:19
2022-10-23T18:19
в мире
джо байден
дэвид петреус
сша
украина
нато
центральное разведывательное управление (цру)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пределы участия США в украинском кризисе непонятны, а исход осложняется невозможностью создать в постсоветской республике самодостаточное государство, заявил обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти.Автор напомнил о меморандуме Дональда Рамсфельда, который тот, будучи главой Пентагона, разослал в 2002 году после войны в Афганистане. В документе военачальник заявил, что США не покинут страну, пока не найдут там источник стабильности.Доэрти отметил, что Вашингтон выделил колоссальные суммы на эту кампанию, вложил средства в развитие Афганистана, однако какой-то цели так и не удалось достичь."Были потрачены деньги, зачищены территории, завоеваны сердца и умы, открыты школы — но никогда не было движения к твердой и реалистичной геополитической цели", — написал обозреватель.Он добавил, что аналогичным образом развивались миссии в Ливии, Сирии и Ираке. Сейчас же на очереди Украина."Каковы пределы участия Америки в этом конфликте?" — спросил Доэрти.Как напомнил публицист, Джо Байден твердо заявил, что США будут напрямую защищать только страны НАТО, тем самым исключив участие в украинском кризисе. Однако позднее бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус пригрозил уничтожением Черноморского флота России и обезглавливающими ударами по Кремлю, если Москва применит ядерное оружие. По мнению Петреуса, конфликт после этого не разрастется и не усугубится. Автор раскритиковал экс-главу ЦРУ за такую недальновидность.Также Доэрти задал вопрос, каким будет статус Крыма, ведь Украина объявила о желании вернуть полуостров. Обозреватель поинтересовался, будут ли Штаты поддерживать Киев в этом деле."Россия вела войны с другими великими державами, чтобы сохранить за собой как раз именно эту базу, которую она считает необходимой для демонстрации силы и сдерживания исторических соперников", — обратился к истории автор.Кроме того, он напомнил о существовании других принципиальных вопросов: продолжит ли Украина добиваться членства в ЕС и НАТО и какова будет позиция участников этих организаций? Согласятся ли эти страны страдать дальше от энергетического кризиса лишь ради поддержки "дипломатической фикции" — так Доэрти назвал идею о вступлении Киева в НАТО.Он также назвал невообразимым экономическое и политическое отделение Украины от России из-за связи гражданской инфраструктуры двух стран."Если Европа не желала менять энергетическую политику в Восточной Европе в течение последних двух десятилетий, как она может взять на себя обязательство сделать это &lt;…&gt; по сокращенному графику?" — спросил обозреватель.Помимо прочего, он подчеркнул, что власти в Киеве до начала спецоперации не контролировали всю свою территорию: в стране действовали неподконтрольные правительству военизированные группировки."Насколько США и Европа готовы взять на себя обязательства по восстановлению украинского государства?" — задался вопросом Доэрти.Он указал на разгул национализма и коррупции в стране, антироссийские законы, запрет русского языка и другие проблемы. В заключение публицист раскритиковал Запад за безответственность и отношение к украинскому кризису как к "хранилищу политических фантазий".
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в мире, джо байден, дэвид петреус, сша, украина, нато, центральное разведывательное управление (цру), министерство обороны сша, россия
В мире, Джо Байден, Дэвид Петреус, США, Украина, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Министерство обороны США, Россия
18:19 23.10.2022
 
NR раскрыл ошибки США в отношении России

Обозреватель NR Доэрти заявил о серьезной ошибке США в оценке сил России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пределы участия США в украинском кризисе непонятны, а исход осложняется невозможностью создать в постсоветской республике самодостаточное государство, заявил обозреватель National Review Майкл Брендан Доэрти.
Автор напомнил о меморандуме Дональда Рамсфельда, который тот, будучи главой Пентагона, разослал в 2002 году после войны в Афганистане. В документе военачальник заявил, что США не покинут страну, пока не найдут там источник стабильности.
Доэрти отметил, что Вашингтон выделил колоссальные суммы на эту кампанию, вложил средства в развитие Афганистана, однако какой-то цели так и не удалось достичь.
"Были потрачены деньги, зачищены территории, завоеваны сердца и умы, открыты школы — но никогда не было движения к твердой и реалистичной геополитической цели", — написал обозреватель.
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Он добавил, что аналогичным образом развивались миссии в Ливии, Сирии и Ираке. Сейчас же на очереди Украина.
"Каковы пределы участия Америки в этом конфликте?" — спросил Доэрти.
Как напомнил публицист, Джо Байден твердо заявил, что США будут напрямую защищать только страны НАТО, тем самым исключив участие в украинском кризисе. Однако позднее бывший глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус пригрозил уничтожением Черноморского флота России и обезглавливающими ударами по Кремлю, если Москва применит ядерное оружие. По мнению Петреуса, конфликт после этого не разрастется и не усугубится. Автор раскритиковал экс-главу ЦРУ за такую недальновидность.
"Излишне говорить, что это свидетельство полного умственного затмения", — подчеркнул он.
Также Доэрти задал вопрос, каким будет статус Крыма, ведь Украина объявила о желании вернуть полуостров. Обозреватель поинтересовался, будут ли Штаты поддерживать Киев в этом деле.
"Россия вела войны с другими великими державами, чтобы сохранить за собой как раз именно эту базу, которую она считает необходимой для демонстрации силы и сдерживания исторических соперников", — обратился к истории автор.
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Кроме того, он напомнил о существовании других принципиальных вопросов: продолжит ли Украина добиваться членства в ЕС и НАТО и какова будет позиция участников этих организаций? Согласятся ли эти страны страдать дальше от энергетического кризиса лишь ради поддержки "дипломатической фикции" — так Доэрти назвал идею о вступлении Киева в НАТО.
Он также назвал невообразимым экономическое и политическое отделение Украины от России из-за связи гражданской инфраструктуры двух стран.
"Если Европа не желала менять энергетическую политику в Восточной Европе в течение последних двух десятилетий, как она может взять на себя обязательство сделать это <…> по сокращенному графику?" — спросил обозреватель.
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Помимо прочего, он подчеркнул, что власти в Киеве до начала спецоперации не контролировали всю свою территорию: в стране действовали неподконтрольные правительству военизированные группировки.
"Насколько США и Европа готовы взять на себя обязательства по восстановлению украинского государства?" — задался вопросом Доэрти.
Он указал на разгул национализма и коррупции в стране, антироссийские законы, запрет русского языка и другие проблемы. В заключение публицист раскритиковал Запад за безответственность и отношение к украинскому кризису как к "хранилищу политических фантазий".
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В миреДжо БайденДэвид ПетреусСШАУкраинаНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Министерство обороны СШАРоссия
 
 
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