https://ria.ru/20221023/omon-1826016099.html

Московский ОМОН отметил 35-летие со дня образования

Московский ОМОН отметил 35-летие со дня образования - РИА Новости, 23.10.2022

Московский ОМОН отметил 35-летие со дня образования

ОМОН "Авангард" главного управления Росгвардии по Москве отмечает 35-ю годовщину со дня образования - за время существования отряда бойцы боролись с... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T09:09

2022-10-23T09:09

2022-10-23T10:00

москва

омон россии

общество

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. ОМОН "Авангард" главного управления Росгвардии по Москве отмечает 35-ю годовщину со дня образования - за время существования отряда бойцы боролись с террористами на Северном Кавказе и неустанно охраняли спокойствие жителей столицы, сейчас они - на передовой в борьбе с преступностью, посвященное дате празднование посетил корреспондент РИА Новости.Строимся, мужики!Годовщина подразделения - праздник для любого в месте базирования "Авангарда". Здесь, на северо-западе Москвы, они и служат, и детей воспитывают, и плац полируют - далеко ходить не надо. У пунктов пропуска в сердце московского ОМОНа гуляют женщины с грудничками - жены бойцов. Девушки пытаются краем глаза найти "своего", а не найдя, отходят с коляской в сторонку - и снова за прежнее. Асфальтовый плац вычищен до блеска, а на нем - несколько сотен лучших бойцов."Строимся, мужики!", - тихо говорит один из командиров своим сослуживцам. Мужчины встали, как по струне, - идет начальник, праздник начинается.Даже девчонки у нас естьОдин за другим отличившиеся бойцы выходят за своими наградами: у кого-то это медаль, а у кого-то - новое звание. Сослуживцы шепотом поздравляют друг друга - громко нельзя, не по уставу. Вдруг к начальству начали выходить девушки: одна, вторая, третья - всех "авангардисток" не счесть."А вы что думали? Даже девчонки у нас есть! Кинологи, психологи, умницы и красавицы", - рассказывает одна из девушек.Почти все из них - далеко не "штабники". Это действующие первоклассные бойцы, а кто-то только с передовой. Для ОМОНа нет ни пола, ни возраста - каждый, кто вступил на плац, стал частью команды по борьбе со злом, констатирует один из росгвардейцев.Улыбаемся и переодеваемсяГостей праздника не оставили без хлеба и зрелищ. Для зрителей, начальства и ветеранов росгвардейцы подготовили "спектакль в пяти действиях". По задумке одного из "актов представления", на оживленной трассе образовалась выбоина. А если яма есть, - нужно залатать. К месту подъезжает "Газель", а из нее один за другим выпрыгивают мужчины в строительных робах. В руках у них - лопаты и грабли, под строительными жилетками - пистолеты и автоматы. Дорога закрыта."Улыбаемся и переодеваемся", - нашептывает себе под нос один из росгвардейцев.По "счастливой неожиданности" на трассе оказывается машина преступников. Подъехав вплотную к месту "ремонта", злоумышленники оказываются в западне: слева и справа - подкрепление спецназа из засады, впереди - "маски шоу", а наверху - беспилотник."Противник уничтожен. Работает "Авангард", - констатирует участник представления.

https://ria.ru/20220922/rosgvardiya-1818780541.html

https://ria.ru/20220830/rosgvardiya-1813160321.html

https://ria.ru/20221021/pamyatnik-1825720933.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, омон россии, общество, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)