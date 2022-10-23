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Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:26
2022-10-23T09:26
2022-10-23T09:26
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 276 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены семь домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 боеприпасов