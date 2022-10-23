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Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T09:26

2022-10-23T09:26

2022-10-23T09:26

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 276 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены семь домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины