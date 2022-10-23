Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221023/obstrely-1826017776.html
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T09:26
2022-10-23T09:26
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387925_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3649dd2d443b5aa7ef6dcd15fdfe992d.jpg
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 276 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Отмечается, что были повреждены семь домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/10/1824387925_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_05c1509fe4a96e5decd0ed901253b067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
09:26 23.10.2022
 
Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинские войска 67 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 боеприпасов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСледователь СК РФ и журналисты на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания
Следователь СК РФ и журналисты на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Следователь СК РФ и журналисты на месте пострадавшего в результате обстрела со стороны ВСУ здания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 276 единиц боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 276 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Отмечается, что были повреждены семь домостроений в Петровском и Кировском районах Донецка, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала