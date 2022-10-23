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Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/obstrely-1825984298.html
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра
Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T00:12
2022-10-23T00:12
специальная военная операция на украине
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221020/donetsk-1825284485.html
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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, НАТО
00:12 23.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска выпустили восемь снарядов "натовского" калибра по Макеевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ
Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Сгоревшие палатки на рынке в Буденновском районе Донецка после обстрелов со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 23.53 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 00.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Осколки украинских снарядов в Донецке. - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
20 октября, 10:25Специальная военная операция на Украине
В ДНР уточнили подробности ночного обстрела Донецка
 
Специальная военная операция на УкраинеМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККНАТО
 
 
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