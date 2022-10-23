https://ria.ru/20221023/obstrely-1825984298.html

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска обстреляли Макеевку снарядами "натовского" калибра

Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T00:12

2022-10-23T00:12

2022-10-23T00:12

специальная военная операция на украине

макеевка

донецкая народная республика

украина

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Макеевку, выпустив восемь снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221020/donetsk-1825284485.html

макеевка

донецкая народная республика

украина

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макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато