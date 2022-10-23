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Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/obstrel-1826118148.html
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР
Украинские войска за несколько часов обстреляли Горловку, Ясиноватую, Еленовку и Макеевку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T19:53
2022-10-23T19:53
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
горловка
сцкк
нато
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов обстреляли Горловку, Ясиноватую, Еленовку и Макеевку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 12 ракет НАР (с применением авиации)...15.00 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм... 12.00 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм... 17:00 - н.п Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20221023/ukraina-1826080997.html
https://ria.ru/20221023/kherson-1826071519.html
https://ria.ru/20221023/himars-1826114366.html
донецкая народная республика
горловка
украина
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в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Горловка, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина
19:53 23.10.2022
 
Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, Ясиноватую, Еленовку и Макеевку

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРПоследствия обстрела Макеевки в ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Последствия обстрела Макеевки в ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов обстреляли Горловку, Ясиноватую, Еленовку и Макеевку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 12 ракет НАР (с применением авиации)...15.00 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм... 12.00 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм... 17:00 - н.п Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
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Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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