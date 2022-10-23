https://ria.ru/20221023/obstrel-1826118148.html

Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР

Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в ДНР

Украинские войска за несколько часов обстреляли Горловку, Ясиноватую, Еленовку и Макеевку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T19:53

2022-10-23T19:53

2022-10-23T19:53

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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сцкк

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вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска за несколько часов обстреляли Горловку, Ясиноватую, Еленовку и Макеевку, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.50 - н.п. Дзержинск - н.п. Горловка (Никитовский р-н): выпущено 12 ракет НАР (с применением авиации)...15.00 - н.п. Орловка - н.п. Ясиноватая: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм... 12.00 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 5 снарядов калибром 152 мм... 17:00 - н.п Орловка - н.п. Макеевка (Червоногвардейский р-н): выпущено 4 снаряда калибром 155 мм", - сообщается в Telegram-канале представительства.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов, после чего подписал договоры с главами ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о принятии регионов в состав России. Через несколько дней глава государства подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.

https://ria.ru/20221023/ukraina-1826080997.html

https://ria.ru/20221023/kherson-1826071519.html

https://ria.ru/20221023/himars-1826114366.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, горловка, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина