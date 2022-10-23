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В ЛНР в результате ночного обстрела повреждены три жилых дома и ЛЭП - РИА Новости, 23.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/obstrel-1826057513.html
В ЛНР в результате ночного обстрела повреждены три жилых дома и ЛЭП
В ЛНР в результате ночного обстрела повреждены три жилых дома и ЛЭП - РИА Новости, 23.10.2022
В ЛНР в результате ночного обстрела повреждены три жилых дома и ЛЭП
Три жилых дома, линия электропередачи и здание налоговой инспекции повреждены в результате ночного обстрела Новоайдара в Луганской Народной Республике со... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:33
2022-10-23T14:33
специальная военная операция на украине
в мире
новоайдар
луганская народная республика
сша
сцкк
bae systems
lockheed martin
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Три жилых дома, линия электропередачи и здание налоговой инспекции повреждены в результате ночного обстрела Новоайдара в Луганской Народной Республике со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска в ночь на воскресенье выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по поселку городского типа Новоайдар в ЛНР."В результате обстрела населенного пункта Новоайдар повреждено три жилых дома, линия электропередачи, а также разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. -0-
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новоайдар
луганская народная республика
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в мире, новоайдар, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новоайдар, Луганская Народная Республика, США, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
14:33 23.10.2022
 
В ЛНР в результате ночного обстрела повреждены три жилых дома и ЛЭП

Представительство ЛНР в СЦКК: в Новоайдаре при обстреле повреждены три жилых дома и ЛЭП

© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Три жилых дома, линия электропередачи и здание налоговой инспекции повреждены в результате ночного обстрела Новоайдара в Луганской Народной Республике со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска в ночь на воскресенье выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по поселку городского типа Новоайдар в ЛНР.
"В результате обстрела населенного пункта Новоайдар повреждено три жилых дома, линия электропередачи, а также разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. -0-
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовоайдарЛуганская Народная РеспубликаСШАСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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