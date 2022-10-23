https://ria.ru/20221023/obstrel-1826057513.html

В ЛНР в результате ночного обстрела повреждены три жилых дома и ЛЭП

В ЛНР в результате ночного обстрела повреждены три жилых дома и ЛЭП - РИА Новости, 23.10.2022

В ЛНР в результате ночного обстрела повреждены три жилых дома и ЛЭП

Три жилых дома, линия электропередачи и здание налоговой инспекции повреждены в результате ночного обстрела Новоайдара в Луганской Народной Республике со... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:33

2022-10-23T14:33

2022-10-23T14:33

специальная военная операция на украине

в мире

новоайдар

луганская народная республика

сша

сцкк

bae systems

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Три жилых дома, линия электропередачи и здание налоговой инспекции повреждены в результате ночного обстрела Новоайдара в Луганской Народной Республике со стороны украинских силовиков, сообщили РИА Новости в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Ранее ЛНР в СЦКК заявили, что украинские войска в ночь на воскресенье выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по поселку городского типа Новоайдар в ЛНР."В результате обстрела населенного пункта Новоайдар повреждено три жилых дома, линия электропередачи, а также разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров. -0-

https://radiosputnik.ria.ru/20221023/energodar-1826045799.html

новоайдар

луганская народная республика

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, новоайдар, луганская народная республика, сша, сцкк, bae systems, lockheed martin