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Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града" - РИА Новости, 23.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града"
Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града" - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града"
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:36
2022-10-23T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
донецк
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.05 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 12.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
12:36 23.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града"

Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Яковлевке

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.05 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 12.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкСЦКК
 
 
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