https://ria.ru/20221023/obstrel-1826041862.html

Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града"

Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града" - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града"

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T12:36

2022-10-23T12:36

2022-10-23T12:36

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.05 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 12.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк