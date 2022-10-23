https://ria.ru/20221023/obstrel-1826041862.html
Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града"
Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града" - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града"
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T12:36
2022-10-23T12:36
2022-10-23T12:36
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Яковлевка в Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 12.05 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Яковлевка: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 12.10 - населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, СЦКК
Украинские войска обстреляли Яковлевку из "Града"
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Яковлевке