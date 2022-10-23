https://ria.ru/20221023/obstrel-1826014451.html

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T08:44

2022-10-23T08:44

2022-10-23T08:44

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20221022/zhitel-1825956679.html

донецкая народная республика

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк