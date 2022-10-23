https://ria.ru/20221023/obstrel-1826014451.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T08:44
2022-10-23T08:44
2022-10-23T08:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку в Донецкой Народной Республике, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 07.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское - населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска выпустили пять снарядов по Пантелеймоновке