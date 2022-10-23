Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Золотое из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/obstrel-1825997854.html
Украинские войска обстреляли Золотое из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Золотое из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.10.2022
Украинские войска обстреляли Золотое из РСЗО HIMARS
Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T02:17
2022-10-23T02:17
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сша
украина
сцкк
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820108406_0:0:2984:1680_1920x0_80_0_0_4b8f1b00d195a023409d0a37515e3de8.jpg
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили одну ракету из HIMARS по городу Сватово в ЛНР.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221023/svatovo-1825994299.html
луганская народная республика
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820108406_255:0:2984:2047_1920x0_80_0_0_f5ced591e05b5dd9bfba99b3ebea02db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, сша, украина, сцкк, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, США, Украина, СЦКК, Lockheed Martin
02:17 23.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Золотое из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое в ЛНР

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкЖенщина на фоне разрушенного здания после обстрела со стороны ВСУ в ЛНР
Женщина на фоне разрушенного здания после обстрела со стороны ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Женщина на фоне разрушенного здания после обстрела со стороны ВСУ в ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.15 (совпадает с мск) по населенному пункту Золотое с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили одну ракету из HIMARS по городу Сватово в ЛНР.
Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.
Последствия обстрела в ЛНР - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
01:34Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Сватово из РСЗО HIMARS
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаСЦККLockheed Martin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала