https://ria.ru/20221023/obstrel-1825997854.html

Украинские войска обстреляли Золотое из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Золотое из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 23.10.2022

Украинские войска обстреляли Золотое из РСЗО HIMARS

Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T02:17

2022-10-23T02:17

2022-10-23T02:17

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

сша

украина

сцкк

lockheed martin

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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Золотое в ЛНР, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Отмечается, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Ранее представительство сообщало, что украинские войска выпустили одну ракету из HIMARS по городу Сватово в ЛНР.Реактивная система залпового огня HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов - до 80 километров.

https://ria.ru/20221023/svatovo-1825994299.html

луганская народная республика

сша

украина

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луганская народная республика, сша, украина, сцкк, lockheed martin