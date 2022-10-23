https://ria.ru/20221023/oborona-1826058646.html
В Курской области построили две линии обороны на границе с Украиной
В Курской области построили две линии обороны на границе с Украиной - РИА Новости, 23.10.2022
В Курской области построили две линии обороны на границе с Украиной
В Курской области возвели две усиленных линии обороны на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T14:42
2022-10-23T14:42
2022-10-23T19:49
специальная военная операция на украине
роман старовойт
безопасность
курская область
россия
украина
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт — РИА Новости. В Курской области возвели две усиленных линии обороны на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и пограничным управлением по Курской области", — говорится в записи в его Telegram-канале.По его словам, третью линию подготовят к пятому ноября.Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования". Как заявил ранее Старовойт, в Курской области формируют территориальную оборону из жителей, входящих в мобилизационный резерв.
https://ria.ru/20221020/okhrana-1825510473.html
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роман старовойт, безопасность, курская область, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Роман Старовойт, Безопасность, Курская область, Россия, Украина
14:42 23.10.2022 (обновлено: 19:49 23.10.2022)
В Курской области построили две линии обороны на границе с Украиной
Губернатор Курской области Старовойт заявил о завершении строительства двух линий обороны