https://ria.ru/20221023/oborona-1826058646.html

В Курской области построили две линии обороны на границе с Украиной

В Курской области построили две линии обороны на границе с Украиной - РИА Новости, 23.10.2022

В Курской области построили две линии обороны на границе с Украиной

В Курской области возвели две усиленных линии обороны на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T14:42

2022-10-23T14:42

2022-10-23T19:49

специальная военная операция на украине

роман старовойт

безопасность

курская область

россия

украина

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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 окт — РИА Новости. В Курской области возвели две усиленных линии обороны на границе с Украиной, сообщил губернатор региона Роман Старовойт."На этой неделе закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Работа велась совместно с Минобороны России и пограничным управлением по Курской области", — говорится в записи в его Telegram-канале.По его словам, третью линию подготовят к пятому ноября.Владимир Путин 19 октября поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями России регионах "средний уровень реагирования". Как заявил ранее Старовойт, в Курской области формируют территориальную оборону из жителей, входящих в мобилизационный резерв.

https://ria.ru/20221020/okhrana-1825510473.html

курская область

россия

украина

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роман старовойт, безопасность, курская область, россия, украина