https://ria.ru/20221023/obmen-1825983839.html
Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры по обмену пленными
Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры по обмену пленными - РИА Новости, 23.10.2022
Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры по обмену пленными
Переговоры с властями Украины по вопросу обмена военнопленных идут тяжело, заявила журналистам советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T00:06
2022-10-23T00:06
2022-10-23T00:06
специальная военная операция на украине
анна сорока
денис пушилин
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Переговоры с властями Украины по вопросу обмена военнопленных идут тяжело, заявила журналистам советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица. Власти ЛНР подтвердили возвращение из плена двоих военнослужащих республики.
https://ria.ru/20221021/donbass-1825555235.html
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анна сорока, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Анна Сорока, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина
Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры по обмену пленными
Советник главы ЛНР Сорока: переговоры с Киевом по вопросу обмена военнопленных идут тяжело