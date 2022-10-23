https://ria.ru/20221023/obmen-1825983839.html

Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры по обмену пленными

Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры по обмену пленными - РИА Новости, 23.10.2022

Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры по обмену пленными

Переговоры с властями Украины по вопросу обмена военнопленных идут тяжело, заявила журналистам советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока. РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T00:06

2022-10-23T00:06

2022-10-23T00:06

специальная военная операция на украине

анна сорока

денис пушилин

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Переговоры с властями Украины по вопросу обмена военнопленных идут тяжело, заявила журналистам советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица. Власти ЛНР подтвердили возвращение из плена двоих военнослужащих республики.

https://ria.ru/20221021/donbass-1825555235.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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анна сорока, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина