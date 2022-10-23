Рейтинг@Mail.ru
Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры по обмену пленными - РИА Новости, 23.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221023/obmen-1825983839.html
Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры по обмену пленными
Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры по обмену пленными - РИА Новости, 23.10.2022
Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры по обмену пленными
Переговоры с властями Украины по вопросу обмена военнопленных идут тяжело, заявила журналистам советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока. РИА Новости, 23.10.2022
2022-10-23T00:06
2022-10-23T00:06
специальная военная операция на украине
анна сорока
денис пушилин
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824805679_0:63:1201:739_1920x0_80_0_0_8c9129554515fc8d82e358f54c74aa07.jpg
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Переговоры с властями Украины по вопросу обмена военнопленных идут тяжело, заявила журналистам советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока.Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица. Власти ЛНР подтвердили возвращение из плена двоих военнослужащих республики.
https://ria.ru/20221021/donbass-1825555235.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/12/1824805679_0:0:1056:792_1920x0_80_0_0_e53463adf280be8037257764c7a40005.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анна сорока, денис пушилин, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, Анна Сорока, Денис Пушилин, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Украина
00:06 23.10.2022
 
Советник главы ЛНР прокомментировала переговоры по обмену пленными

Советник главы ЛНР Сорока: переговоры с Киевом по вопросу обмена военнопленных идут тяжело

© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ / Перейти в медиабанкПредставители российской стороны во время обмена пленными
Представители российской стороны во время обмена пленными - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Аппарата уполномоченного по правам человека РФ
Перейти в медиабанк
Представители российской стороны во время обмена пленными. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 23 окт - РИА Новости. Переговоры с властями Украины по вопросу обмена военнопленных идут тяжело, заявила журналистам советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока.
"Переговоры идут тяжело, не то количество, что мы рассчитывали. Но хотя бы какими-то маленькими шагами, но двигаемся", заявила Сорока, комментируя освобождение из украинского плена в пятницу двух военнослужащих Народной милиции ЛНР.
Ранее между Россией и Украиной произошел обмен пленными в формате "110 на 110", в пятницу 12 бойцов из ДНР и двое солдат из ЛНР вернулись на российскую территорию. В городе Новоазовске на площади перед районной администрацией их встречали с цветами, на встречу приезжали временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, омбудсмен республики Дарья Морозова и другие официальные лица. Власти ЛНР подтвердили возвращение из плена двоих военнослужащих республики.
Встреча солдат, освобожденных из украинского плена - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
21 октября, 08:59Специальная военная операция на Украине
В ДНР вернулись 14 освобожденных после обмена пленными с Украиной
 
Специальная военная операция на УкраинеАнна СорокаДенис ПушилинЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала