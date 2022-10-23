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"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов? - РИА Новости, 23.10.2022
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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20221023/neznayka-1825693457.html
"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?
"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов? - РИА Новости, 23.10.2022
"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?
Вторая книга приключений "Незнайки" переносит читателя в утопичный мир Солнечного города. Визит туда главного героя приводит всё в хаос. Как "Незнайка" стал причиной беспорядков в целом городе? Поговорим о Солнечном городе и как он был отражением действительности.
2022-10-23T12:00
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литература
николай носов
рудн
книги
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"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?
Вторая книга приключений «Незнайки» переносит читателя в утопичный мир Солнечного города. Визит туда главного героя приводит всё в хаос. Как «Незнайка» стал причиной беспорядков в целом городе? Поговорим о Солнечном городе и как он был отражением действительности.
audio/mpeg
"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?
Вторая книга приключений «Незнайки» переносит читателя в утопичный мир Солнечного города. Визит туда главного героя приводит всё в хаос. Как «Незнайка» стал причиной беспорядков в целом городе? Поговорим о Солнечном городе и как он был отражением действительности.
audio/mpeg
О второй книге и её смыслах рассказала филолог, доцент кафедры литературы РУДН Татьяна Коренькова. У Незнайки был прототип и звали его Мурзилка. Узнать, кто это такой, почему его называют эльфом и дворнягой, и как он стал культовым персонажем можно в эпизоде "Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым?". Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти Эксперт эпизода: Татьяна КореньковаГолоса эпизода: Артур Арушанян, Артём Буфтяк, Руслан Жигалов
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литература, николай носов, рудн, книги, аудио
Как это по-русски, Литература, Николай Носов, РУДН, Книги
12:00 23.10.2022
 

"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?

Как это по-русски
"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?
12:00
Читать ria.ru в
Вторая книга приключений "Незнайки" переносит читателя в утопичный мир Солнечного города. Визит туда главного героя приводит всё в хаос. Как "Незнайка" стал причиной беспорядков в целом городе? Поговорим о Солнечном городе и как он был отражением действительности.
О второй книге и её смыслах рассказала филолог, доцент кафедры литературы РУДН Татьяна Коренькова. У Незнайки был прототип и звали его Мурзилка. Узнать, кто это такой, почему его называют эльфом и дворнягой, и как он стал культовым персонажем можно в эпизоде "Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым?".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Сценарий эпизода: Артур Арушанян
Звукорежиссер: Анастасия Паниоти

Эксперт эпизода: Татьяна Коренькова
Голоса эпизода: Артур Арушанян, Артём Буфтяк, Руслан Жигалов
 
Как это по-русскиЛитератураНиколай НосовРУДНКниги
 
 
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