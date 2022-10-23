https://ria.ru/20221023/neznayka-1825693457.html

"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?

"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов? - РИА Новости, 23.10.2022

"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?

Вторая книга приключений "Незнайки" переносит читателя в утопичный мир Солнечного города. Визит туда главного героя приводит всё в хаос. Как "Незнайка" стал причиной беспорядков в целом городе? Поговорим о Солнечном городе и как он был отражением действительности.

2022-10-23T12:00

2022-10-23T12:00

2022-10-23T12:00

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"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов? Вторая книга приключений «Незнайки» переносит читателя в утопичный мир Солнечного города. Визит туда главного героя приводит всё в хаос. Как «Незнайка» стал причиной беспорядков в целом городе? Поговорим о Солнечном городе и как он был отражением действительности. audio/mpeg

"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов? Вторая книга приключений «Незнайки» переносит читателя в утопичный мир Солнечного города. Визит туда главного героя приводит всё в хаос. Как «Незнайка» стал причиной беспорядков в целом городе? Поговорим о Солнечном городе и как он был отражением действительности. audio/mpeg

О второй книге и её смыслах рассказала филолог, доцент кафедры литературы РУДН Татьяна Коренькова. У Незнайки был прототип и звали его Мурзилка. Узнать, кто это такой, почему его называют эльфом и дворнягой, и как он стал культовым персонажем можно в эпизоде "Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым?". Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти Эксперт эпизода: Татьяна КореньковаГолоса эпизода: Артур Арушанян, Артём Буфтяк, Руслан Жигалов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

литература, николай носов, рудн, книги, аудио