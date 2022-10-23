https://ria.ru/20221023/neznayka-1825693457.html
"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?
"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов? - РИА Новости, 23.10.2022
"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?
Вторая книга приключений "Незнайки" переносит читателя в утопичный мир Солнечного города. Визит туда главного героя приводит всё в хаос. Как "Незнайка" стал причиной беспорядков в целом городе? Поговорим о Солнечном городе и как он был отражением действительности.
2022-10-23T12:00
2022-10-23T12:00
2022-10-23T12:00
как это по-русски
литература
николай носов
рудн
книги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825689622_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_ad42ccd7f1618d53f0695aa4278b6245.jpg
"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?
Вторая книга приключений «Незнайки» переносит читателя в утопичный мир Солнечного города. Визит туда главного героя приводит всё в хаос. Как «Незнайка» стал причиной беспорядков в целом городе? Поговорим о Солнечном городе и как он был отражением действительности.
audio/mpeg
"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?
Вторая книга приключений «Незнайки» переносит читателя в утопичный мир Солнечного города. Визит туда главного героя приводит всё в хаос. Как «Незнайка» стал причиной беспорядков в целом городе? Поговорим о Солнечном городе и как он был отражением действительности.
audio/mpeg
О второй книге и её смыслах рассказала филолог, доцент кафедры литературы РУДН Татьяна Коренькова. У Незнайки был прототип и звали его Мурзилка. Узнать, кто это такой, почему его называют эльфом и дворнягой, и как он стал культовым персонажем можно в эпизоде "Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым?". Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Сценарий эпизода: Артур АрушанянЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти Эксперт эпизода: Татьяна КореньковаГолоса эпизода: Артур Арушанян, Артём Буфтяк, Руслан Жигалов
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825689622_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_a845719aaf398f7645385344578ba268.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литература, николай носов, рудн, книги, аудио
Как это по-русски, Литература, Николай Носов, РУДН, Книги
"Незнайка в Солнечном городе". Что сумел предсказать Носов?
Вторая книга приключений "Незнайки" переносит читателя в утопичный мир Солнечного города. Визит туда главного героя приводит всё в хаос. Как "Незнайка" стал причиной беспорядков в целом городе? Поговорим о Солнечном городе и как он был отражением действительности.