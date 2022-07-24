https://ria.ru/20220724/murzilka-1802656953.html

Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым?

Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым? - РИА Новости, 24.07.2022

Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым?

Журналу "Мурзилка" почти сто лет. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, печатал "запрещенку", поддерживал детей блокадного Ленинграда и сотрудничал с легендарными писателями и художниками. Почему Дядя Федор из Простоквашино выписывает именно "Мурзилку"? Как журнал связан с Мишей – символом Олимпиады 80? И что в конце концов за существо Мурзилка?

2022-07-24T12:00

2022-07-24T12:00

2022-07-24T10:34

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Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым? Журналу "Мурзилка" почти сто лет. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, печатал "запрещенку", поддерживал детей блокадного Ленинграда и сотрудничал с легендарными писателями и художниками. Почему Дядя Федор из Простоквашино выписывает именно "Мурзилку"? Как журнал связан с Мишей – символом Олимпиады 80? И что в конце концов за существо Мурзилка? audio/mpeg

Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым? Журналу "Мурзилка" почти сто лет. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, печатал "запрещенку", поддерживал детей блокадного Ленинграда и сотрудничал с легендарными писателями и художниками. Почему Дядя Федор из Простоквашино выписывает именно "Мурзилку"? Как журнал связан с Мишей – символом Олимпиады 80? И что в конце концов за существо Мурзилка? audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, литература, история, дети, аудио