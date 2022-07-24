https://ria.ru/20220724/murzilka-1802656953.html
Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым?
Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым? - РИА Новости, 24.07.2022
Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым?
Журналу "Мурзилка" почти сто лет. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, печатал "запрещенку", поддерживал детей блокадного Ленинграда и сотрудничал с легендарными писателями и художниками. Почему Дядя Федор из Простоквашино выписывает именно "Мурзилку"? Как журнал связан с Мишей – символом Олимпиады 80? И что в конце концов за существо Мурзилка?
2022-07-24T12:00
2022-07-24T12:00
2022-07-24T10:34
как это по-русски
подкаст
литература
история
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802656530_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_c5150b94e1888d1784e630faf9a2c93e.jpg
Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым?
Журналу "Мурзилка" почти сто лет. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, печатал "запрещенку", поддерживал детей блокадного Ленинграда и сотрудничал с легендарными писателями и художниками. Почему Дядя Федор из Простоквашино выписывает именно "Мурзилку"? Как журнал связан с Мишей – символом Олимпиады 80? И что в конце концов за существо Мурзилка?
audio/mpeg
Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым?
Журналу "Мурзилка" почти сто лет. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, печатал "запрещенку", поддерживал детей блокадного Ленинграда и сотрудничал с легендарными писателями и художниками. Почему Дядя Федор из Простоквашино выписывает именно "Мурзилку"? Как журнал связан с Мишей – символом Олимпиады 80? И что в конце концов за существо Мурзилка?
audio/mpeg
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Юлия МирейГолоса эпизода: Юлия Мирей, Артем БуфтякЗвукорежиссер: Семен Красавин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802656530_78:0:562:363_1920x0_80_0_0_dda1ac7edc638d5c0363a8bf80e92da2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, литература, история, дети, аудио
Эльф, дворняга или пионер? Кто такой Мурзилка и как он стал культовым?
Журналу "Мурзилка" почти сто лет. Он был внесен в Книгу рекордов Гиннеса, печатал "запрещенку", поддерживал детей блокадного Ленинграда и сотрудничал с легендарными писателями и художниками. Почему Дядя Федор из Простоквашино выписывает именно "Мурзилку"? Как журнал связан с Мишей – символом Олимпиады 80? И что в конце концов за существо Мурзилка?